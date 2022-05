दो रुपए में मिलेगा एक लीटर स्वच्छ व शुद्ध पानी,  आईआईटी कानपुर ने बनायी डिवाइस

Pure Water in Two Rupees: अब आपको शुद्ध पानी मात्र दो रुपए में उपलब्ध होगा। आईआईटी ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, जिससे मात्र दो रुपए की लागत में पानी प्यूरीफाई हो जाएगा।

अब तक जिस पानी के लिए 20 से 50 रुपए तक की कीमत चुकानी होती थी, वह पानी अब मात्र आपकों दो रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया जो न सिर्फ पानी की अशुद्धियां बताएगा बल्कि उसे पीने योग्य भी बनाएगा। इसमें लागत सिर्फ दो रुपये प्रति लीटर की आएगी। इस उपकरण का उपयोग सिर्फ पानी नहीं बल्कि डेयरी उत्पाद, जूस समेत सभी पेय पदार्थों में किया जा सकता है। आईआईटी के वैज्ञानिकों ने यह तकनीक यूएसए की एमआईटी के वैज्ञानिक के साथ विकसित की है। इसका नाम ‘ए वेसल एंड ए मेथड फॉर प्यूरीफाइंग वाटर एंड मॉनीटरिंग क्वालिटी ऑफ वाटर’ है। आईआईटी और एमआईटी यूएसए को संयुक्त रूप से पेटेंट दिया गया है। जल्द ही बाजार में उलब्ध होगा।

