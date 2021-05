कोरोना की दूसरी लहर में यूपी के 32 डॉक्टरों की हुई मौत, रोगियों के इलाज के दौरान हुए थे संक्रमित

32 doctors died in Second Wave of Corona- Covid-19 की दूसरी लहर में अब तक 32 चिकित्सकों की मृत्यु हो चुकी है। इन सभी की मौत का कारण कोरोना वायरस है।