उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक जरूरी खबर है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। अगर समय रहते आईटीआर नहीं फाइल किया जाता है तो इसके लिए आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है।

Income Tax Return File Till 31 December or Else Penality will be fine