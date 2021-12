सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। शाहाबाद के गढ़िया की सीमा (32) शर्मा की तबीयत खराब थी। पति रामू बाइक से हरदोई तक पत्नी की दवाई लेने जा रहा था। पत्नी उसके साथ ही थी। शाम को दवा लेकर वापस लौटते समय हरदोई-शाहजहांपुर मार्ग पर देहात क्षेत्र में सीमा की शॉल बाइक पहिये में फंस गई।

Woman Fell Down and Died after Shawl Got Stuck in Bike Wheel