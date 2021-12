भाजपा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने कहा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना 2017 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभूतपूर्व विजय प्राप्त करेगी। सभी कार्यकर्ता मिलकर एक-एक बूथ को जिताने के लिए प्रयास करेंगे।

Vice President of Kinnar Kalyan Board said BJP will once again Win