Lucknow Project: 17 करोड़ की लागत से जनेश्वर मिश्र पार्क में बनेगा मिनी स्टेडियम, एस्ट्रोनॉमिकल पवेलियन और देश का सबसे बड़ा रोज गार्डन

जनेश्वर मिश्र पार्क के वॉटर बॉडी क्षेत्र के किनारे स्थित मौजूदा रोज गार्डन को अब देश के सबसे बड़े रोज गार्डन में परिवर्तित किया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष के अनुसार रोज गार्डन का नया लेआउट प्लान तैयार किया गया है। यहां 2369 प्रजातियों के गुलाब के पौधे लगाए जाएंगे। इस गार्डन को और अधिक आकर्षक, वैज्ञानिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से उपयुक्त बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह गार्डन सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बल्कि देश के लिए एक बॉटनिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है।