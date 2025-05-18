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Lucknow Project: 17 करोड़ की लागत से जनेश्वर मिश्र पार्क में बनेगा मिनी स्टेडियम, एस्ट्रोनॉमिकल पवेलियन और देश का सबसे बड़ा रोज गार्डन

Lucknow Project Janeshwar Mishra Park : लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में अब मिनी स्टेडियम, एस्ट्रोनॉमिकल पवेलियन और देश का सबसे बड़ा रोज गार्डन विकसित किया जाएगा। 17 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं को हाल ही में पार्क समिति की बैठक में मंजूरी मिली है, जिससे पर्यटन और खेल गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

May 18, 2025

लखनऊ को मिलने जा रहा है नया आकर्षण: जनेश्वर मिश्र पार्क में खेल, खगोल और खूबसूरती का संगम

लखनऊ को मिलने जा रहा है नया आकर्षण: जनेश्वर मिश्र पार्क में खेल, खगोल और खूबसूरती का संगम

 Lucknow Project Smart City: लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में विकास कार्यों की एक नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है, जो शहर वासियों और पर्यटकों के लिए मनोरंजन, खेल, और विज्ञान से जुड़ी सुविधाओं का खजाना लेकर आएगी। हाल ही में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की प्रमुख सचिव पो. गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में जनेश्वर मिश्र पार्क समिति की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

यह भी पढ़ें: जनेश्वर मिश्र पार्क में फिर से शुरू हुई बोटिंग सेवा: लखनऊ वासियों के लिए नई मनोरंजन सुविधा

इन योजनाओं में सबसे उल्लेखनीय हैं,10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला मिनी स्टेडियम, 5 करोड़ की लागत से विकसित होने वाला देश का सबसे बड़ा रोज गार्डेन, और खगोलीय रहस्यों को जानने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पवेलियन।

10 करोड़ की लागत से 20 एकड़ में बनेगा आधुनिक मिनी स्टेडियम

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार पार्क में लगभग 20 एकड़ भूमि पर एक अत्याधुनिक मिनी स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कुल लागत लगभग 10 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

इस स्टेडियम में निम्न सुविधाएं होंगी

  • मिनी क्रिकेट ग्राउंड
  • बैडमिंटन कोर्ट
  • लॉन टेनिस कोर्ट
  • वॉलीबॉल कोर्ट
  • फुटबॉल ग्राउंड
  • स्केटिंग रिंक

इस मिनी स्टेडियम को PPP (Public Private Partnership) मॉडल के अंतर्गत विकसित किया जाएगा, और इससे पार्क समिति को हर वर्ष 35 लाख रुपये की न्यूनतम आय मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन देने और शहर को एक नई पहचान देने का कार्य करेगी।

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एस्ट्रोनॉमिकल पवेलियन: खगोल विज्ञान की अद्भुत दुनिया में प्रवेश

बैठक में सबसे अनोखी और भविष्यवादी परियोजना रही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पवेलियन। यह पवेलियन पार्क के एम्फीथिएटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी

  • एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जो टेन्साइल स्ट्रक्चर से ढंका होगा।
  • यहां अत्याधुनिक टेलीस्कोप लगाए जाएंगे, जिससे बच्चों, युवाओं और विज्ञान प्रेमियों को खगोलीय नजारों का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा।
  • एक मिनी म्यूज़ियम की स्थापना होगी, जिसमें पुराने टेलीस्कोप और खगोलशास्त्र से जुड़ी वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
  • इस परियोजना पर लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसकी डिजाइन और प्रारूप तैयार करने के लिए ‘काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी’ के वैज्ञानिकों के सहयोग से कार्य किया जा रहा है।

भारत का सबसे बड़ा रोज गार्डन: 2369 गुलाब प्रजातियों से महकेगा पार्क

जनेश्वर मिश्र पार्क के वॉटर बॉडी क्षेत्र के किनारे स्थित मौजूदा रोज गार्डन को अब देश के सबसे बड़े रोज गार्डन में परिवर्तित किया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष के अनुसार रोज गार्डन का नया लेआउट प्लान तैयार किया गया है। यहां 2369 प्रजातियों के गुलाब के पौधे लगाए जाएंगे। इस गार्डन को और अधिक आकर्षक, वैज्ञानिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से उपयुक्त बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह गार्डन सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बल्कि देश के लिए एक बॉटनिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है।

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सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक और बच्चों के लिए नई सुविधाएं

  • खेल और स्वास्थ्य के प्रोत्साहन के लिए जनेश्वर मिश्र पार्क में अन्य आधुनिक निर्माण कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं:
  • गेट नंबर 6 के पास 435 मीटर लंबा सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है, जिस पर 1.62 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
  • चिल्ड्रेन प्ले एरिया को सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए वहां रबर पैडिंग की जाएगी, जिस पर 1.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

साउंड सिस्टम और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का भी होगा उपयोग

पार्क में गेट नंबर 4 से 6 के बीच में एक नया साउंड सिस्टम लगाया जाएगा। इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, जिससे पार्क में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और घोषणाओं को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

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एडवेंचर स्पोर्ट्स से युवाओं को मिलेगा रोमांच

पार्क में जल्द ही एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन आरएफपी प्रक्रिया के तहत कर लिया गया है। इन रोमांचक गतिविधियों में शामिल हैं:

  • ज़िप लाइन
  • मिरर मेज़
  • हाई रोप साइकलिंग
  • शूटिंग रेंज
  • यह पहल खासकर युवाओं और बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ मानसिक व शारीरिक विकास में भी मदद करेगी।

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Updated on:

31 Mar 2026 05:46 pm

Published on:

18 May 2025 07:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Project: 17 करोड़ की लागत से जनेश्वर मिश्र पार्क में बनेगा मिनी स्टेडियम, एस्ट्रोनॉमिकल पवेलियन और देश का सबसे बड़ा रोज गार्डन

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