Lucknow Project: 17 करोड़ की लागत से जनेश्वर मिश्र पार्क में बनेगा मिनी स्टेडियम, एस्ट्रोनॉमिकल पवेलियन और देश का सबसे बड़ा रोज गार्डन

लखनऊ को मिलने जा रहा है नया आकर्षण: जनेश्वर मिश्र पार्क में खेल, खगोल और खूबसूरती का संगम
Lucknow Project Smart City: लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में विकास कार्यों की एक नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है, जो शहर वासियों और पर्यटकों के लिए मनोरंजन, खेल, और विज्ञान से जुड़ी सुविधाओं का खजाना लेकर आएगी। हाल ही में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की प्रमुख सचिव पो. गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में जनेश्वर मिश्र पार्क समिति की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
इन योजनाओं में सबसे उल्लेखनीय हैं,10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला मिनी स्टेडियम, 5 करोड़ की लागत से विकसित होने वाला देश का सबसे बड़ा रोज गार्डेन, और खगोलीय रहस्यों को जानने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पवेलियन।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार पार्क में लगभग 20 एकड़ भूमि पर एक अत्याधुनिक मिनी स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कुल लागत लगभग 10 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।
इस मिनी स्टेडियम को PPP (Public Private Partnership) मॉडल के अंतर्गत विकसित किया जाएगा, और इससे पार्क समिति को हर वर्ष 35 लाख रुपये की न्यूनतम आय मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन देने और शहर को एक नई पहचान देने का कार्य करेगी।
बैठक में सबसे अनोखी और भविष्यवादी परियोजना रही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पवेलियन। यह पवेलियन पार्क के एम्फीथिएटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।
जनेश्वर मिश्र पार्क के वॉटर बॉडी क्षेत्र के किनारे स्थित मौजूदा रोज गार्डन को अब देश के सबसे बड़े रोज गार्डन में परिवर्तित किया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष के अनुसार रोज गार्डन का नया लेआउट प्लान तैयार किया गया है। यहां 2369 प्रजातियों के गुलाब के पौधे लगाए जाएंगे। इस गार्डन को और अधिक आकर्षक, वैज्ञानिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से उपयुक्त बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह गार्डन सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बल्कि देश के लिए एक बॉटनिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है।
पार्क में गेट नंबर 4 से 6 के बीच में एक नया साउंड सिस्टम लगाया जाएगा। इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, जिससे पार्क में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और घोषणाओं को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाया जा सके।
पार्क में जल्द ही एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन आरएफपी प्रक्रिया के तहत कर लिया गया है। इन रोमांचक गतिविधियों में शामिल हैं:
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