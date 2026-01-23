Kakori Kand: स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर योद्धा की जयंती, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी,जानिए उसके बारे में

Kakori Hero Thakur Roshan Singh Freedom Fighter: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास त्याग, बलिदान और अदम्य साहस की अमिट गाथाओं से भरा पड़ा है। इन्हीं स्वर्णिम पन्नों में एक तेजस्वी नाम है,अमर क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह। वे उन विरले स्वतंत्रता सेनानियों में थे, जिन्होंने केवल आज़ादी का सपना नहीं देखा, बल्कि उसे साकार करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ‘काकोरी ट्रेन एक्शन’ के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती देने वाले ठाकुर रोशन सिंह ने क्रांतिकारियों के मन में ‘राष्ट्र प्रथम’ का भाव जाग्रत किया। आज उनकी जयंती पर देश उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।