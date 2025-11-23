‘बाबर की मस्जिद बनानी है तो बुखारा जाएं’, सपा-टीएमसी नेताओं को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जवाब

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने IANS से बातचीत में कहा कि अब बाबर की मस्जिद बनानी है तो बुखारा जाना पड़ेगा। भारत की धरती पर बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद बनाने की अनुमति कोई भी देशभक्त और रामभक्त नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त हुआ था। वहां अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे।