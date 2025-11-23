Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

‘बाबर की मस्जिद बनानी है तो बुखारा जाएं’, सपा-टीएमसी नेताओं को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जवाब

Keshav Prasad Maurya Babri Masjid response : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'बाबरी मस्जिद' को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्षी दलों के आचरण को 'रामद्रोही' करार दिया।

Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 23, 2025

केशव प्रसाद ने सपा नेता के बयान पर दी प्रतिक्रिया, PC- IANS

केशव प्रसाद ने सपा नेता के बयान पर दी प्रतिक्रिया, PC- IANS

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'बाबरी मस्जिद' को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्षी दलों के आचरण को 'रामद्रोही' करार दिया।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने IANS से बातचीत में कहा कि अब बाबर की मस्जिद बनानी है तो बुखारा जाना पड़ेगा। भारत की धरती पर बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद बनाने की अनुमति कोई भी देशभक्त और रामभक्त नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचा 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त हुआ था। वहां अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे।

'पुराने घावों को बेवजह कुरेदना ठीक नहीं'

कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी सपा नेता किरणमय नंदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अतीत के घावों को कुरेद कर बेवजह विवाद को जारी नहीं रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मंदिर निर्माण के आदेश के बाद सारे विवाद को खत्म मान लिया जाना चाहिए।

सुरेंद्र राजपूत ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था। सुप्रीम कोर्ट की इस बात के बाद और कुछ कहने को नहीं बचा है। गिराना गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है।'

किरणमय नंदा ने किया था टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर

उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद गिराने की घटना की प्रतिक्रिया में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा था। इस घटना के बाद दंगे हुए और न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी मंदिरों पर हमले हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें काली मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई थीं।

'बाबरी मस्जिद' पर समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा की टिप्पणी पर विवाद उस समय हुआ, जब उन्होंने 'बाबरी मस्जिद' बनाने के ऐलान पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बचाव किया। किरणमय नंदा ने कहा, 'भाजपा ने बाबरी मस्जिद को तोड़कर भारत की परंपराओं और विरासत को खत्म किया।'

23 Nov 2025 07:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 'बाबर की मस्जिद बनानी है तो बुखारा जाएं', सपा-टीएमसी नेताओं को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जवाब

