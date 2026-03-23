केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर तीखा हमला: बोले- महिला सुरक्षा के लिए खतरा है समाजवादी पार्टी

डिप्टी सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने कई बार चुनावों में उन्हें नकारा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में आधी आबादी ने सपा को सत्ता से उखाड़ फेंका था। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने सपा को हराया। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में भी सपा को जनता ने करारा जवाब दिया है।मौर्य ने दावा किया कि यह हार इस बात का प्रमाण है कि जनता सपा की नीतियों और कार्यशैली को स्वीकार नहीं करती।