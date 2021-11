पशुपालकों का भी बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड, नई व्यवस्था में अधिक ब्याज पर नहीं लेना होगा कर्ज

Kisan Credit Card Will Also be for Cattle Farmers- खेती करने वाले किसान पशुपालकों को भी अब किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) दिया जाएगा। यूपी के नौ लाख पशुपालकों के साथ ही देश के एक लाख से अधिक पशुपालकों को सीधे लाभ मिलेगा।