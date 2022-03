इस पौधे की खेती से कमाएं लाखों रुपये, साल के 12 महीने लगातार मुनाफा

देश में एरोमा मिशन के तहत सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हीं में से एक प्रयोग है लेमन ग्रास की खेती। लेमन ग्रास की पत्तियों का प्रयोग साबुन, डिटर्जेंट, निरमा, तेल, हेयर ऑयल, सिरदर्द की दवा, आदि बनाने में किया जाता है।

भारत में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कुछ स्कीम निकाली है, जिसकी मदद से वह अपनी आर्थिक स्थित में सुधार ला सकते हैं। इन स्कीम के अलावा उन्हें समय-समय पर कुछ ऐसी खेती की जानकारी दी जाती है, जिससे न सिर्फ उन्हें मुनाफा होगा बल्कि उनका जीवन भी बेहतर बनेगा। देश में एरोमा मिशन के तहत सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हीं में से एक प्रयोग है लेमन ग्रास की खेती। लेमन ग्रास की पत्तियों का प्रयोग साबुन, डिटर्जेंट, निरमा, तेल, हेयर ऑयल, सिरदर्द की दवा, आदि बनाने में किया जाता है। ऐसे में इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली फैक्ट्रियों में इस पौधे के तेल की मांग ज्यादा होती है। इसके तेल का निर्यात बाहर किया जाता है। ऐसे में किसानों के पास इस पौधे की खेती कर लाखों का मुनाफा करने का मौका है।

