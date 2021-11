अब घर पर बनवा सकते हैं राशन कार्ड, बेहद आसान है यह तरीका

Know How to Apply for Online Ration Card- राशन कार्ड की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना को भी पेश किया है जिसके तहत अब लोग एक राज्य के राशन कार्ड को दूसरे राज्य में भी उपयोग कर सकते हैं।