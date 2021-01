घर बैठे खुद आधार कार्ड में बदलें अपना पता या मोबाइल नंबर, जानें क्या है इसका तरीका

लखनऊ. आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक ऐसा जरूरी दस्तावेज जिसकी जरूरत लगभग सभी तरह के सरकारी कामों के लिए पड़ती है। इसमें व्यक्ति से जुड़ी दी गई सभी जानकारियां अहम होती हैं। एक भी गलत जानकारी पर व्यक्ति परेशानी में फंस सकता है व आधार कार्ड की वजह से उसका संबंधित कार्य तक बाधित हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आधार कार्ड में किसी जानकारी मसलन नाम, पता या नंबर अपेडट कराना चाहते हैं लेकिन इसका सही तरीका नहीं पता होता। ऐसे में हम आपको खुद से ही आधार कार्ड में किसी तरह का बदलाव करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। इसकि जरिये आप घर बैठे ही आधार कार्ड में दी गई जानकारी को अपडेट कर सकते हैं।

आधार एक 12 अंकों का युनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आधार से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपको पहले अपना मोबाइल नंबर यूआईडीएआई (UIDAI) के साथ रजिस्टर करना आवश्‍यक है। उदाहरण के लिए अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है या किसी अन्य कारण से आप अपने आधार कार्ड पर दिए गए नंबर को बदलने की इच्छा रखते हैं तो आगे दिये गये स्टेप्स को जरूर जान लें।

इस तरह अपडेट करें मोबाइल नंबर

- कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से सबसे आधार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

- अपने मोबाइल नंबर और कैपचा की मदद से लॉग इन डिटेल्स भर दें।

- डिटेल्स भरने के बाद आपसे ओटीपी की जानकारी मांगी जाएगी।

- ओटीपी को दाईं ओर दिए गए बॉक्स में डाल दें और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दें।

- अगले पेज पर आपको आधार सर्विसेज़ न्यू एनरोलमेंट और अपडेट आधार के विकल्प नजर आएंगे, यहां अपडेट आधार पर क्लिक कर दें।

- अगली स्क्रीन पर आपको नाम, आधार नंबर, रेसिडेंट टाइप और आप क्या अपडेट करना चाहते हैं जैसे विकल्प नजर आयेंगे।

- इस पेज पर ‘what do you want to update’ सेक्शन आएगा। इस पर मोबाइल नंबर चुनें।

- इसके बाद अगले पेज पर आपसे आपका मोबाइल नंबर संबंधित अन्य जानकारी भरने को कहा जाएगा। सभी फील्ड्स को भर कर सेंड औटीपी पर क्लिक कर दें।

- आपके मोबाइल पर ओटीपी नंबर आएगा। इसे एंटर करने के बाद वेरिफाई करें।

- इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दें।

- इतना करने के बाद आपको एप्पोइंटमेंट आईडी के साथ सक्सेस स्क्रीन मिलेगी। बुक अपॉइंटमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर दें और आधार एनरोलमेंट सेंटर पर स्लॉट बुक करें।

बिना ओटीपी के कैसे करें अपडेट

- आधार एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर पर पहुंचे।

- यहां आप आधार अपडेट का फॉर्म भर दें।

- अपना मौजूदा मोबाइल नंबर फॉर्म पर लिख दें। यह मौजूदा नंबर वही नंबर होना चाहिए जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं।

- एक्यूजेटिव आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर करने का काम करेगा।

- आपको एक एकनोलेजमेंट स्लिप प्राप्त होगी जिस पर यूआरएन अपडेट रिक्वेस्ट नंबर दर्ज होगा।

- इस सर्विस के लिए 25 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा।

एड्रेस बदलने के लिए अपनाएं ये तरीका

अगर आप आधार कार्ड में अपने घर का पता भी बदलना चाहते हैं तो भी आपको घबराने की या भागादौड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर अपना पता अपडेट कर सकते हैं। इसे कैसे करना है, आइये जानते हैं।

- यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाऐं और पता अपडेट रिक्वेस्ट (ऑनलाइन) पर क्लिक कर दें।

- आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसके बाद नीचे की ओर मौजूद प्रोसीड बटन पर टैप करें।

- यहां अपना आधार नंबर डालें और इसके बाद जो ओटीपी आपको भेजा गया है उसे डालें। (यह नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।)

- इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप आधार कार्ड का पता एरिया पिन कॉड के द्वारा बदलना चाहते हैं या पता के द्वारा।

- ऑप्शन्स पर क्लिक करने के बाद आपको अगले पेज पर ज़रूरी जानकारी भर कर सब्मिट करना होगा।

- अब आपको आधार कार्ड में पता बदलने के लिए अपना सही पते की जानकारी कागजात के साथ उपलब्ध करवानी होगी। आप इसके लिए पासपोर्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, टेलिफोन बिल (लैंडलाइन), प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आदि में से कोई प्रुफ को आधार बना सकते हैं।

- आखिर में आपको बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर चुनने की जरूरत होगी। सर्विस प्रोवाइडर चुनने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के नाम के बाद मौजूद रेडियो बटन पर क्लिक कर दें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

ये भी पढ़ें: यूपी में कोरोना वैक्सीन का सफल ड्राई रन ट्रायल, जानें बच्चों के लिए कब आएगी वैक्सीन

ये भी पढ़ें: Quick Read: यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण का फॉर्मूला, इस आधार पर होगा आवंटन