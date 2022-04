मुर्तजा ने क्यों चुना लोन वुल्फ अटैक का तरीका, जानिए आतंकियों के अपराध करने के इस तरीके के बारे में

Lone Wolf Attack- गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले मुर्तजा ने एटीएस को बताया कि वह 'लोन वुल्फ अटैक' के वीडियो देखा करता था। इसी वीडियो से प्रेरणा लेते हुए उसने वारदात को अंजाम दिया था।

गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के लैपटॉप से कई अहम सुराग मिले थे। पूछताछ में उसने एटीएस को बताया कि वह 'लोन वुल्फ अटैक' के वीडियो देखा करता था। इसी वीडियो से प्रेरणा लेते हुए उसने वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोन वुल्फ अटैक होता क्या है? लोन वुल्फ अटैक दरअसल, दुनिया में दहशत फैलाने वालों की नई योजना है। यह योजना आतंकी संगठन के लिए आसान राह खोल देती है। इस अटैक में कई बार अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। आसान शब्दों में कहें तो इस अटैक में हमलावर या तो खुद को खत्म कर लेते हैं या फिर एनकाउंटर में पुलिस के हाथों मारे जाते हैं। इसमें हमलावर का पता लगा पाना भी मुश्किल होता है।

