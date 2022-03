UP Board Exam: देश की सबसे बड़ी परीक्षा 24 मार्च से, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के लाखों छात्र लेंगे हिस्सा, देखें किस दिन कौन सी परीक्षा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में करीब 51 लाख 92 हजार 689 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। इनमें हाईस्कूल में 27 लाख 81 हजार 654 और इंटरमीडिएट में 24 लाख 11 हजार 35 परीक्षार्थी शामिल हैं।

UP Board Exam: उत्तर प्रदेश में गुरुवार 24 मार्च से देश की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में करीब 51 लाख 92 हजार 689 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। इनमें हाईस्कूल में 27 लाख 81 हजार 654 और इंटरमीडिएट में 24 लाख 11 हजार 35 परीक्षार्थी शामिल हैं। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट पहले ही जारी कर दी थी, जिसके अनुसार पहला पेपर हिंदी भाषा का है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा से पहले नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार, परीक्षाओं में नकल या पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त है। छात्रों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। छात्रों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क पहनना जरूरी है। सुबह की पाली की परीक्षा आठ बजे से और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शुरू होगी।

Lakhs of Students Participation UP Board Exam To Begin from 24th March