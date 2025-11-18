LDA Bulldozer Action: गोमती नगर विस्तार में LDA की बड़ी कार्रवाई, अवैध डेयरी–दुकानों पर चला बुलडोज़र

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-1 में सर्विस रोड के किनारे कई डेयरियां संचालित की जा रही थीं। डेयरी संचालक बिजली के पोल, पेड़ों और सार्वजनिक ढांचों से पशुओं को बांधकर रखते थे, जिससे मार्ग अवरुद्ध रहता था। आवागमन में लगातार आने वाली बाधा के कारण स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें की थीं। पशुओं की संख्या अधिक होने से सड़क पर गंदगी फैलती थी और दुर्गंध से आसपास के इलाकों में रहने वालों का जीना मुश्किल हो रहा था। LDA ने पहले भी नोटिस जारी किए थे, लेकिन कब्जेदार हटने को तैयार नहीं थे। अंततः प्राधिकरण को बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करनी पड़ी।