Lucknow Airport: लखनऊ एयरपोर्ट को बड़ी राहत: नया टैक्सीवे P-3 शुरू, अब नहीं लगेगा फ्लाइट ट्रैफिक जाम

लखनऊ एयरपोर्ट पर वर्तमान में रोजाना लगभग 110 से 116 उड़ानों का संचालन हो रहा है। इसके साथ ही हर दिन करीब 17 हजार यात्री इस एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ा है। त्योहारों, छुट्टियों और व्यस्त समय में यह दबाव और भी अधिक हो जाता है। ऐसे में टैक्सीवे की कमी के कारण कई बार फ्लाइट्स को होल्ड पर रखना पड़ता था, जिससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ता था।