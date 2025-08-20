Lucknow airport runway closure flights refund or reschedule: लखनऊ एयरपोर्ट (Chaudhary Charan Singh International Airport) पर आज सुबह से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने जानकारी दी है कि 20 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रनवे पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान न तो घरेलू और न ही अंतरराष्ट्रीय उड़ान का संचालन किया जाएगा। अचानक हुए इस बदलाव के कारण हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं।