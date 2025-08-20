Patrika LogoSwitch to English

Lucknow Airport: लखनऊ एयरपोर्ट रनवे 3 घंटे बंद! क्‍या यात्रियों को मिलेगा रिफंड या अगले स्लॉट में फ्लाइट का ऑफर?

Lucknow Airport News: लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे आज 3 घंटे के लिए बंद रहेगा। सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित होंगी।

लखनऊ

Mohd Danish

Aug 20, 2025

lucknow airport runway closure flights refund or reschedule
Lucknow Airport: लखनऊ एयरपोर्ट रनवे 3 घंटे बंद! AI Generated Image

Lucknow airport runway closure flights refund or reschedule: लखनऊ एयरपोर्ट (Chaudhary Charan Singh International Airport) पर आज सुबह से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने जानकारी दी है कि 20 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रनवे पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान न तो घरेलू और न ही अंतरराष्ट्रीय उड़ान का संचालन किया जाएगा। अचानक हुए इस बदलाव के कारण हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

मरम्मत और तकनीकी कार्य की वजह से रोक

एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि यह कदम रनवे की मरम्मत और तकनीकी कार्यों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। रनवे की रिकार्पेटिंग के साथ-साथ एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग (AGL) सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। पहले यह सिस्टम हैलोजन पर आधारित था, जिसे अब एलईडी लाइटिंग में बदला जा रहा है। इस बदलाव से भविष्य में ऊर्जा की खपत 50% तक कम होगी और विमानों की लैंडिंग एवं टेकऑफ अधिक सुरक्षित बन सकेगी।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दी एयरलाइंस को जिम्मेदारी

एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं। इसमें अगले स्लॉट में फ्लाइट शिफ्ट करने या फिर टिकट रद्द (कैंसिल) कर पूरी राशि रिफंड करने जैसे विकल्प शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि यात्रियों को अपनी बुकिंग का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।

क्या है लखनऊ एयरपोर्ट (Lucknow Airport) रनवे की खासियत

लखनऊ एयरपोर्ट (Lucknow Airport) का रनवे 2,744 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। हाल ही में इसकी रिकार्पेटिंग पूरी की गई है ताकि विमानों के सुचारू संचालन में कोई समस्या न आए। इसके साथ ही नया टैक्सी-वे (P-9) भी बनाया गया है, जिससे विमानों की मूवमेंट और अधिक आसान हो जाएगी।

यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि

एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि रनवे बंद करने का निर्णय पूरी तरह से यात्रियों की सुरक्षा और भविष्य के संचालन की बेहतरी को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि 3 घंटे तक संचालन प्रभावित रहेगा, लेकिन लंबे समय में यह बदलाव यात्रियों के लिए और अधिक सुरक्षित और आरामदायक सफर सुनिश्चित करेगा।

Published on:

20 Aug 2025 12:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Airport: लखनऊ एयरपोर्ट रनवे 3 घंटे बंद! क्‍या यात्रियों को मिलेगा रिफंड या अगले स्लॉट में फ्लाइट का ऑफर?

