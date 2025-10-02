Patrika LogoSwitch to English

Dussehra 2025 : लखनऊ के ऐशबाग में आज होगा रावण दहन, उमड़ेगी 12 हज़ार की भीड़

Dussehra celebration  Aishbagh Ramleela:  लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला मैदान में आज विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन का भव्य आयोजन होगा। 100 फीट ऊंचे रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों के साथ डेढ़ घंटे की आतिशबाजी होगी। कार्यक्रम में सांसद दिनेश शर्मा सहित उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व केशव मौर्य के शामिल होने की संभावना है।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 02, 2025

डेढ़ घंटे की भव्य आतिशबाज़ी से गूंजेगा आसमान, सांसद व डिप्टी सीएम होंगे मौजूद (फोटो सोर्स : Whatsapp )

डेढ़ घंटे की भव्य आतिशबाज़ी से गूंजेगा आसमान, सांसद व डिप्टी सीएम होंगे मौजूद (फोटो सोर्स : Whatsapp )

Dussehra celebration Lucknow: दशहरे के पावन पर्व पर आज लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला मैदान में रावण दहन का भव्य आयोजन होगा। हर साल की तरह इस बार भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक इस दृश्य के साक्षी बनेंगे। परंपरा और आधुनिकता का संगम कहे जाने वाले इस आयोजन में इस बार 12,000 से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान है।

रावण दहन से पहले होगी भव्य आतिशबाजी

कार्यक्रम की शुरुआत शाम को होगी और रावण दहन से पहले करीब डेढ़ घंटे तक लगातार आतिशबाजी चलेगी। रंग-बिरंगी आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठेगा और दर्शक दिवाली जैसी चमकदार रोशनी का आनंद लेंगे। आयोजकों का कहना है कि इस बार आतिशबाज़ी में आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल पटाखों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दर्शकों को अनोखा अनुभव मिलेगा।

मुख्य अतिथियों की मौजूदगी से बढ़ेगा आयोजन का गौरव

  • इस बार के रावण दहन कार्यक्रम में कई बड़े चेहरे शामिल होंगे।
  • सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
  • उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को भी विशेष निमंत्रण दिया गया है।
  • इनके अलावा शहर के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे।

100 फीट ऊंचा रावण पुतला, साथ में मेघनाद और कुंभकरण

आयोजकों के अनुसार, इस बार रावण का पुतला लगभग 100 फीट ऊँचा तैयार किया गया है। इसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी बनाए गए हैं। इन पुतलों में पटाखों और आतिशबाजी की विशेष व्यवस्था की गई है। जैसे ही प्रभु श्री राम बाण चलाएंगे, पुतलों में धमाकेदार विस्फोट के साथ आग लग जाएगी और हजारों लोग इस पावन दृश्य के साक्षी बनेंगे।

ऐतिहासिक महत्व- 100 साल पुरानी परंपरा

लखनऊ का ऐशबाग रामलीला मैदान देश की सबसे प्रसिद्ध रामलीलाओं में गिना जाता है। यहां दशहरे का आयोजन 100 साल से भी अधिक पुराना है। हर साल विजयादशमी पर यहां परंपरागत तरीके से रावण दहन होता है। लोग इसे केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत मानते हैं। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि पहले रावण का पुतला काफ़ी छोटा होता था, लेकिन धीरे-धीरे यह आयोजन भव्यता की ओर बढ़ता गया और आज यह पूरे उत्तर भारत का आकर्षण बन चुका है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम

  • 12,000 से अधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं।
  • मैदान और आसपास के इलाकों में सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
  • यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है।
  • सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी।
  • फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की टीमें भी मौके पर मुस्तैद रहेंगी।
  • एसपी सिटी का कहना है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है।

बच्चों और परिवारों के लिए आकर्षण

रावण दहन के मौके पर बच्चों और परिवारों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मैदान में खाने-पीने के स्टॉल, खिलौनों की दुकानें और झूले लगाए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग से पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

जनता में उत्साह का माहौल

त्योहार के इस मौके पर शहरवासी बेहद उत्साहित हैं। हर साल की तरह इस बार भी लोग सुबह से ही रावण दहन कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। कई परिवार दूर-दराज के इलाकों से ऐशबाग पहुंचने की तैयारी में हैं। गोमती नगर निवासी सीमा वर्मा कहती हैं कि हम हर साल परिवार के साथ ऐशबाग जाते हैं। बच्चों को आतिशबाजी और रावण दहन बहुत अच्छा लगता है। इस बार भी बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है।

प्रशासन की अपील

भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे निर्धारित प्रवेश द्वारों से ही मैदान में प्रवेश करें। धक्का-मुक्की और भगदड़ से बचने के लिए लोग लाइन से अंदर जाएं। इसके अलावा आतिशबाजी के दौरान बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित दूरी पर रहें। प्रशासन ने साफ कहा है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विजयादशमी का संदेश

रावण दहन सिर्फ आतिशबाज़ी और पुतला दहन नहीं है, बल्कि यह सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। ऐशबाग मैदान में होने वाला यह आयोजन इसी संदेश को पुनः स्थापित करता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की जीत होती है। सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ऐशबाग का दशहरा केवल लखनऊ ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान है। यह आयोजन हमें जीवन में सदाचार और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है।"

