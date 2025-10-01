Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Transport Diwali Gift: त्योहारों पर सस्ता होगा सफर, यूपी में एसी बस किराया 10% घटा

UP Govt Diwali Gift: उत्तर प्रदेश सरकार ने दशहरा और दीपावली पर यात्रियों को राहत देते हुए एसी बसों के किराए में 10 प्रतिशत की कटौती की है। अब जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो और एसी शयनयान बसों में सफर पहले से सस्ता हो जाएगा। यह छूट निगम की आय प्रभावित किए बिना लागू की गई है।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 01, 2025

दशहरा-दीपावली पर प्रदेशवासियों को सरकार का तोहफा (फोटो सोर्स : Whatsapp )

दशहरा-दीपावली पर प्रदेशवासियों को सरकार का तोहफा (फोटो सोर्स : Whatsapp )

UP Transport Diwali Gift 2025: त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दशहरा और दीपावली के अवसर पर यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए राज्य परिवहन निगम की सभी वातानुकूलित बसों का किराया घटाने का निर्णय लिया है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने घोषणा की है कि एसी बसों के किराए में की गई लगभग 10 प्रतिशत की कमी को आगामी आदेशों तक जारी रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम यात्रियों को बेहतर सेवा देने और अधिक से अधिक लोगों को वातानुकूलित बसों की ओर आकर्षित करने के लिए उठाया गया है।

यात्रियों के लिए क्या बदल जाएगा

सरकार के इस निर्णय से यात्रियों को अब पहले की तुलना में सस्ता किराया देना होगा। प्रदेशभर में परिवहन निगम की जनरथ, पिंक बसें, शताब्दी, हाई-एंड (वोल्वो) और वातानुकूलित शयनयान बसों में यह छूट लागू होगी।

नया किराया ढांचा इस प्रकार होगा

  • वातानुकूलित 3*2 बस सेवा – ₹1.45 प्रति किलोमीटर
  • वातानुकूलित 2*2 बस सेवा – ₹1.60 प्रति किलोमीटर
  • हाई-एंड वोल्वो बसें – ₹2.30 प्रति किलोमीटर
  • वातानुकूलित शयनयान सेवा – ₹2.10 प्रति किलोमीटर
  • यह किराया फिलहाल अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

क्यों घटाया गया किराया

परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि निगम की लाभ-हानि की स्थिति और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किराए में कटौती की गई है। पिछले कुछ वर्षों में एसी बसों का किराया अपेक्षाकृत अधिक होने से कई यात्री साधारण और गैर-एसी बस सेवाओं को प्राथमिकता दे रहे थे। इस वजह से निगम की आय पर भी असर पड़ रहा था। मंत्री ने कहा कि "हम चाहते हैं कि आम लोग भी वातानुकूलित बसों में सफर का आनंद उठा सकें। यह छूट सिर्फ राहत ही नहीं बल्कि यात्रियों को एसी सेवाओं से जोड़ने की एक पहल भी है।"

निगम की आय पर असर

किराए में कमी से जहां यात्रियों को फायदा होगा, वहीं सवाल उठ रहा है कि निगम की आय पर इसका क्या असर पड़ेगा? परिवहन मंत्री ने इस पर स्पष्ट किया है कि निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में सकल आय में कमी न आए। विशेषज्ञों का कहना है कि किराए में कमी से यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे निगम को यात्रियों की संख्या के हिसाब से ज्यादा आय हो सकती है। यानी घाटे की आशंका के बजाय यह कदम लंबे समय में निगम की आय में सुधार भी कर सकता है।

यात्रियों की प्रतिक्रिया

इस घोषणा के बाद यात्रियों में खुशी की लहर है। कई नियमित यात्री इसे सरकार की बड़ी सौगात बता रहे हैं। लखनऊ से वाराणसी जाने वाले एक यात्री ने कहा कि "एसी बसें आरामदायक होती हैं, लेकिन महंगे किराए की वजह से अक्सर सामान्य बस में जाना पड़ता था। अब किराया कम होने से त्योहारों में परिवार के साथ आराम से सफर कर पाएंगे।"कानपुर की एक छात्रा ने बताया कि एसी बसें सुरक्षित और सुविधाजनक होती हैं, लेकिन बजट के कारण वह सामान्य बस लेती थी। अब छूट मिलने से वह एसी बसों को प्राथमिकता देंगी।

नया-पुराना किराया

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत नई वातानुकूलित बसों का किराया निर्धारित रहेगा और उसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी छूट का लाभ मुख्य रूप से मौजूदा बेड़े की एसी बसों पर ही मिलेगा। पुराने किराए और नए किराए की तुलना करें तो औसतन प्रति यात्री 8-10 प्रतिशत की बचत होगी। उदाहरण के लिए, लखनऊ से दिल्ली वोल्वो बस का किराया पहले लगभग 1200 रुपये पड़ता था, अब इसमें करीब 100-120 रुपये तक की कमी होगी।

त्योहारी सीजन में राहत

दशहरा और दीपावली के समय यातायात का दबाव बढ़ जाता है। लोग परिवार के साथ यात्रा करते हैं, ऐसे में किराए में कटौती यात्रियों को बड़ी राहत देगी। यह न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से सहायक है बल्कि सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एसी बसों में यात्रा करना आसान बनाएगा।

आर्थिक विशेषज्ञों की राय

लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. अजय मिश्रा का कहना है,"त्योहारी सीजन में जब खपत और यात्राएं बढ़ती हैं, तब किराए में कमी उपभोक्ताओं को राहत देती है। इससे एसी बसों की भराव क्षमता (occupancy) बढ़ेगी और निगम की आय स्थिर रहेगी। यह कदम सामाजिक दृष्टि से भी लाभकारी है।"

परिवहन विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक यात्री निगम की एसी बसों का उपयोग करें। इसके लिए न सिर्फ किराए में कटौती की गई है, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की भी योजना है। बेहतर सीटिंग, समय पर संचालन और सुरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, परिवहन निगम आने वाले महीनों में नई पीढ़ी की एसी बसें भी शुरू करने जा रहा है, जिनमें जीपीएस ट्रैकिंग और आधुनिक सुविधाएँ होंगी।

ये भी पढ़ें

Gayatri Prajapati: लखनऊ जेल में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर हमला, सिर में चोट – सुरक्षा पर उठे सवाल
लखनऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 04:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Transport Diwali Gift: त्योहारों पर सस्ता होगा सफर, यूपी में एसी बस किराया 10% घटा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Lucknow Hajj Flight: लखनऊ से पहली हज फ्लाइट होगी महिला स्पेशल, गैर-महरम कैटेगरी की 63 महिलाएं होंगी शामिल

लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होंगी गैर-महरम कैटेगरी की 63 महिलाएं (फोटो सोर्स : Whatsapp)
लखनऊ

UP ATS: हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड निकला मोहम्मद रजा

फतेहपुर के अंदौली गांव से जुड़ा, चार साल पहले छोड़ा घर, अब एटीएस की गिरफ्त में      (फोटो सोर्स :Whatsapp)
लखनऊ

Festival Bonus: दीपावली से पहले प्रदेश के 8 लाख कर्मियों को मिलेगा बोनस, अधिकतम ₹7000

प्रदेश सरकार तैयार कर रही आदेश, 1000 करोड़ से ज्यादा का आएगा बोझ (फोटो सोर्स : Whatsapp )
लखनऊ

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जेल में हमले के बाद बेटी अंकिता की गुहार, हमारा भी परिवार है, और कितना अन्याय?

Gayatri prasad daughter
लखनऊ

UPPSC Prelims 2025: 12 अक्टूबर को दो पालियों में होगा एग्जाम, 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होंगे शामिल, देखें जरूरी गाइडलाइन

UPPSC Prelims 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.