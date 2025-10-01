UP Transport Diwali Gift: त्योहारों पर सस्ता होगा सफर, यूपी में एसी बस किराया 10% घटा

UP Transport Diwali Gift 2025: त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दशहरा और दीपावली के अवसर पर यात्रियों को बड़ी सौगात देते हुए राज्य परिवहन निगम की सभी वातानुकूलित बसों का किराया घटाने का निर्णय लिया है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने घोषणा की है कि एसी बसों के किराए में की गई लगभग 10 प्रतिशत की कमी को आगामी आदेशों तक जारी रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम यात्रियों को बेहतर सेवा देने और अधिक से अधिक लोगों को वातानुकूलित बसों की ओर आकर्षित करने के लिए उठाया गया है।