Ayodhya Fire Bullet: राम नगरी में अग्नि सुरक्षा का नया पहरेदार,’फायर बुलेट’

Ayodhya Fire Bullet Festive Security: रामनगरी अयोध्या में दुर्गा पूजा महोत्सव का रंग-रौनक देखते ही बनती है। जगह-जगह सजे भव्य पंडाल, देवी मां के जयकारे और हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़… लेकिन इस भीड़ भाड़ के बीच एक नई गूंज भी लोगों का ध्यान खींच रही है। चौक घंटाघर पर खड़ी दिखाई देने वाली लाल रंग की दमकती बुलेट बाइक अब शहरवासियों के लिए सिर्फ आकर्षण का केंद्र नहीं, बल्कि सुरक्षा का भरोसेमंद पहरेदार बन गई है। इसे नाम दिया गया है- ‘फायर बुलेट’। यह कोई साधारण बाइक नहीं, बल्कि आग की लपटों को पलक झपकते काबू में करने वाली दमकल विभाग की नई ताकत है। यह पहल अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. गौरव ग्रोवर की दूरदर्शी सोच और सजगता का नतीजा है।