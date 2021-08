केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ को तोहफा, यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फोरेंसिक साइंसेज का किया शिलान्यास

लखनऊ. lay the foundation stones of UP Institute of Forensic Sciences केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ को एक बड़ा तोहफा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए शिलान्यास किया। इस अवसर पर अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के कई सहयोगियों के साथ भूमि पूजन भी किया।

Lucknow | Students will shape their careers in this institute. Many Forensic Science colleges will be opened in different states by 2024: Union Home Minister Amit Shah during foundation stone laying ceremony of State Institute of Forensic Science pic.twitter.com/6d7z0hJXXB