यूपी में बदले गए छह जिलों के एसपी, अजय कुमार साहनी जौनपुर के नए एसपी

लखनऊ. UP six districts new SP यूपी मेंं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही छह जिलों में नए पुलिस कप्तान नियुक्त किए किए हैं। इसके साथ ही तीन और आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इनमें तीन जिलों के वो एसपी ऐसे भी शामिल हैं जिहोंने बीते दिनों व्यक्तिगत कारणों से अवकाश मांगा था और अपने तबादले की मांग की थी। ऐसी संभावना है कि अभी कई जिलों में बड़े अफसरों के तबादले होंगे।

यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तारीखों का ऐलान, अधिसूचना जारी

जौनपुर एसपी का ट्रासफर :- उत्तर प्रदेश शासन की ओर से किए गए 9 पुलिस अफसरों के तबादलों में लंबे समय से मेरठ में तैनात अजय कुमार साहनी को जौनपुर का एसपी बनाया गया है। एसपी जौनपुर राज करन नैय्यर को एसपी, डीजीपी मुख्यालय बनाया गया है।

पूनम अमरोहा की नई एसपी :- अमरोहा की एसपी सुनीति को डीजीपी मुख्यालय भेजा गया है। सुनीति के स्थान पर आगरा में 15वीं पीएसी में सेनानायक पूनम को अमरोहा का एसपी बनाया गया है। इसके अलावा दो पुलिस अफसरों को जिले से डीजीपी मुख्यालय में अटैच किया गया है। यह वे अफसर हैं, जिन्होंने बीते दिनों जिले में तैनात न रहने को लेकर मुख्यालय को चिट्ठी लिखी थी।

कौशांबी एसपी बने अभिनंदन :- जिले से हटने की ख्वाहिश रखने वाले एक और अफसर बांदा के एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा की भी मुराद पूरी हो गई है। उन्हें रेलवे प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है। सिद्धार्थ के स्थान पर कौशांबी के एसपी अभिनंदन को भेजा गया है। रुल्स एंड मैन्युअल के एसपी राधे श्याम को कौशांबी का नया एसपी बनाया गया है।

नाम : वर्तमान तैनाती नवीन तैनाती

1. अजय कुमार साहनी : एसएसपी मेरठ : एसपी जौनपुर।

2. राज करन नैय्यर : एसपी जौनपुर : एसपी, डीजीपी मुख्यालय।

3. प्रभाकर चौधरी : एसएसपी मुरादाबाद : एसएसपी मेरठ।

4. पवन कुमार : एसपी प्रतीक्षारत, डीजीपी मुख्यालय : एसएसपी मुरादाबाद।

5. पूनम : सेनानायक 15वीं वाहिनी आगरा : एसपी अमरोहा।

6. अभिनन्दन : एसपी कौशांबी : एसपी बांदा।

7. सुनीति : एसपी अमरोहा : एसपी, डीजीपी मुख्यालय।

8. राधेश्याम : एसपी नियम व ग्रंथ, डीजीपी मुख्यालय : एसपी कौशांबी।

9. सिद्धार्थ शंकर मीना : एसपी बांदा : एसपी रेलवे, प्रयागराज।