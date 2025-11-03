Lucknow Crime: सिर्फ पांच रुपये की बहस ने तोड़ा सपना, इंटरव्यू देने जा रहे युवक का सिर फोड़ा, खून से लथपथ बस में गिरी इंसानियत

Lucknow City Bus Violence: राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह एक मामूली बात ने बड़ा रूप ले लिया। सरोजनी नगर से चिनहट जा रही सिटी बस में किराए को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब बस के परिचालक ने मात्र पांच रुपये के विवाद में एक सवारी के सिर पर वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। पीड़ित युवक नौकरी के इंटरव्यू देने जा रहा था, लेकिन खून से लथपथ हालत में उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ा। घटना के बाद मौके पर आशियाना थाना पुलिस पहुंची और आरोपी परिचालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। यह मामला न केवल सिटी बस संचालन व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की सुरक्षा कितनी कमजोर है।