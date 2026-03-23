UP Crime: लखनऊ में पुलिस-बदमाश मुठभेड़: मोबाइल स्नैचर घायल, कई दिनों से चल रही थी तलाश

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घायल बदमाश पिछले कई दिनों से पुलिस की निगरानी में था। उस पर राजधानी के विभिन्न इलाकों में मोबाइल छीनने की कई घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी, लेकिन वह हर बार बच निकलने में कामयाब हो रहा था। आखिरकार पुलिस को उसकी लोकेशन के संबंध में सटीक सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।