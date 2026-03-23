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UP Crime: लखनऊ में पुलिस-बदमाश मुठभेड़: मोबाइल स्नैचर घायल, कई दिनों से चल रही थी तलाश

Lucknow Encounter: लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें मोबाइल स्नैचर गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 23, 2026

मोबाइल स्नैचर घायल, पुलिस की जवाबी फायरिंग में हुआ गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)

मोबाइल स्नैचर घायल, पुलिस की जवाबी फायरिंग में हुआ गिरफ्तार (Source: Police Media Cell)

UP Police Lucknow Encounter: राजधानी लखनऊ में अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीजीआई थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में शामिल आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है।

कई दिनों से पुलिस के रडार पर था आरोपी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घायल बदमाश पिछले कई दिनों से पुलिस की निगरानी में था। उस पर राजधानी के विभिन्न इलाकों में मोबाइल छीनने की कई घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी, लेकिन वह हर बार बच निकलने में कामयाब हो रहा था। आखिरकार पुलिस को उसकी लोकेशन के संबंध में सटीक सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।

घेराबंदी के दौरान हुई मुठभेड़

घटना पीजीआई थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर संदिग्ध बदमाश की घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बदमाश ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि पुलिस टीम ने संयम बरतते हुए स्थिति को संभाला और जवाबी कार्रवाई की।

 जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल

पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत कब्जे में ले लिया। घायल अवस्था में आरोपी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

 बरामदगी और जांच जारी

मौके से पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध हथियार और कुछ अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के साथ कोई और भी गिरोह के सदस्य शामिल हैं या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य घटनाओं में उसकी भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी।

 क्षेत्र में बढ़ाई गई सतर्कता

मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और इसे अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख

लखनऊ पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनता से सहयोग की अपील

पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इससे अपराधों को रोकने में मदद मिल सकती है।

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Published on:

23 Mar 2026 11:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Crime: लखनऊ में पुलिस-बदमाश मुठभेड़: मोबाइल स्नैचर घायल, कई दिनों से चल रही थी तलाश

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