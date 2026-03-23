योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज: 23 प्रस्तावों पर मुहर की तैयारी, संगठन और नियुक्तियों पर भी तेज हुई सियासी हलचल

Yogi Cabinet Meet Today: उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट और मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर चर्चा और उन्हें मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इन प्रस्तावों में औद्योगिक विकास, शहरी नियोजन, शिक्षा सुधार और प्रशासनिक पुनर्गठन जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं, जिनका सीधा प्रभाव राज्य के विकास और शासन व्यवस्था पर पड़ेगा।