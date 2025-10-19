Lucknow Gears Up for Diwali: लखनऊ में 54 जगहों पर 1018 पटाखा दुकानें लगेंगी,सख्त हुआ प्रशासन

लखनऊ प्रशासन ने इस बार सुरक्षा मानकों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सभी पटाखा बाजारों में अग्निशमन यंत्र, रेत के बैग, फायर बकेट्स और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इसके अलावा, अग्निशमन विभाग ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे दुकान के पास किसी भी प्रकार का खाना पकाने या धूम्रपान करने की गतिविधि न होने दें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।