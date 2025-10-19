Lucknow Gears Up for Diwali: लखनऊ में 54 जगहों पर 1018 पटाखा दुकानें लगेंगी,सख्त हुआ प्रशासन

प्रशासन सख्त, अवैध भंडारण और बिक्री पर होगी कार्रवाई; सुरक्षा मानकों पर सख्त निगरानी (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Lucknow Gears Up for Diwali: दीपावली का पर्व जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, राजधानी लखनऊ में तैयारियों की रफ्तार भी तेज हो गई है। रंग, रोशनी और उत्साह के इस त्योहार से पहले प्रशासन ने पटाखों की बिक्री को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। इस बार शहर में 54 स्थानों पर 1018 लाइसेंसधारी दुकानदारों को पटाखे बेचने की अनुमति दी गई है। सभी दुकानदारों को 21 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री करने की अनुमति होगी।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष गुडंबा के बेहटा विस्फोट कांड के बाद सुरक्षा और निगरानी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस बार किसी भी व्यापारी को बिना अनुमति पटाखों के भंडारण या बिक्री की छूट नहीं दी जाएगी।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार ने बताया कि इस बार पटाखों की बिक्री के लिए केवल उन्हीं व्यापारियों को लाइसेंस जारी किया गया है, जिन्होंने सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकान की लोकेशन, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट और दूरी के मानकों को जांचने के बाद ही अनुमति प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि गुडंबा हादसे से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दुकानदारों को केवल निर्धारित जगहों पर ही पटाखे बेचने की अनुमति है। कहीं भी अवैध भंडारण या अस्थायी गोदाम बनाने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने इस बार शहर के विभिन्न हिस्सों में पटाखा बाजारों की व्यवस्था की है, ताकि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सकें।
निम्न स्थानों पर पटाखा मार्केट लगाई जाएगी:
हर स्थान पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीमें तैनात रहेंगी, जो सुरक्षा मानकों की जांच के साथ भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी भी निभाएंगी।
लखनऊ प्रशासन ने इस बार सुरक्षा मानकों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सभी पटाखा बाजारों में अग्निशमन यंत्र, रेत के बैग, फायर बकेट्स और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इसके अलावा, अग्निशमन विभाग ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे दुकान के पास किसी भी प्रकार का खाना पकाने या धूम्रपान करने की गतिविधि न होने दें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
पिछले दिनों गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में अवैध पटाखा भंडारण के दौरान हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे ने प्रशासन को झकझोर दिया था। इसी के बाद से पुलिस और प्रशासन पूरे शहर में अवैध पटाखा भंडारण पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि बीते हफ्ते में ही मोहनलालगंज, बेहटा, काकोरी और दुबग्गा क्षेत्रों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में पटाखों का अवैध स्टॉक बरामद किया गया है। बरामद सामग्री को मौके पर नष्ट कर दिया गया और संबंधित लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं।
प्रशासन ने शहर के सभी 54 बाजार स्थलों पर थानेवार जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो प्रतिदिन स्थल का निरीक्षण करेंगे। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी निगरानी से भीड़ और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवासी इलाकों, बाजारों या गलियों में पटाखे बेचने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने, स्टोर करने या ट्रांसपोर्ट करने की अनुमति नहीं है।
प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे केवल वैध दुकानों से ही पटाखे खरीदें और बच्चों को पटाखे जलाते समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने को कहें। साथ ही लोगों को ग्रीन पटाखों (Green Crackers) के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण कम हो। नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें दीपावली के दौरान हवा की गुणवत्ता (AQI) की लगातार निगरानी करेंगी।
लखनऊ प्रशासन ने इस बार स्पष्ट किया है कि लाइसेंस के बिना बिक्री या भंडारण करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। संयुक्त टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लगातार चेकिंग अभियान चलाएं और नियम तोड़ने वालों पर तुरंत एक्शन लें। बबलू कुमार ने कहा कि यह त्योहार खुशी का प्रतीक है, लेकिन सुरक्षा से बड़ा कोई उत्सव नहीं। प्रशासन का उद्देश्य है कि लखनऊ में दीपावली का उल्लास तो हो, पर किसी भी तरह की दुर्घटना न घटे।”
