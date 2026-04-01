गोद में बच्चा लेकर हाईकोर्ट की छत पर चढ़ी महिला, बोली – मुझे न्याय नहीं मिला, मैं कूद जाउंगी

घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे हाईकोर्ट के सी-ब्लॉक की है। महिला की पहचान रूपाली के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, रूपाली का उसके पति के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है। वह तीसरी बार कोर्ट में 'मेडिएशन' (सुलह-समझौता प्रक्रिया) के लिए पेश होने आई थी। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में ही किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच तीखी कहासुनी हो गई। इसी बात से आहत होकर रूपाली गुस्से और हताशा में अपने छोटे बच्चे को लेकर सीधे बिल्डिंग की छत पर जा पहुंची।