योगी सरकार पर सवाल उठाने के बाद खुद फंस गए अखिलेश यादव! उनकी सरकार में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने

घटनाक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सोमवार को एक्स-रे टेक्नीशियनों के लिए एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करने के कुछ घंटे बाद सामने आया। जिसके बाद बिना किसी का नाम लिए सीएम योगी ने कहा, " ये लोग उस परिवार से हैं जो लोगों से पैसे लेते और उन्हें भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश के लोगों को लूटते थे। भर्ती 2016 में हुई थी। हमने जांच शुरू कर दी है, जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद कई लोग जेल में होंगे।"