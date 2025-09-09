Patrika LogoSwitch to English

योगी सरकार पर सवाल उठाने के बाद खुद फंस गए अखिलेश यादव! उनकी सरकार में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने

UP Politics: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक मामले में खुद ही फंस गए हैं। उन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठाए लेकिन पता चला कि फर्जीवाड़ा तो उनकी ही सरकार के दौरान हुआ था।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 09, 2025

Uttar Pradesh Politics
योगी सरकार पर सवाल उठाने के बाद खुद फंस गए अखिलेश यादव। फोटो सोर्स- पत्रिका

UP Politics: उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आए एक मामले ने सभी को चौंका दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की निदेशक (पैरामेडिकल) डॉ. रंजना खरे ने एक शिकायत दर्ज करवाई।

पहले मामला जानें…

शिकायत में कहा गया है कि अर्पित सिंह (पिता- अनिल कुमार सिंह) उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में एक साथ 6 जगहों पर लैब टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहा था। लखनऊ के वजीरगंज थाने में दर्ज FIR में कहा गया है कि अर्पित की बलरामपुर, फर्रुखाबाद, रामपुर, बांदा, अमरोहा और शामली जिलों में टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हुई। 2016 से ही अर्पित 6 जिलों से वेतन ले रहा था। पुलिस ने कहा कि धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

UP Home Guard Salary: 8वां वेतन लागू होते ही होमगार्ड के हो जाएंगे बल्ले-बल्ले! अभी सिर्फ इतनी है सैलरी
लखनऊ
UP Home Guard Salary

अखिलेश सरकार में हुई थी नियुक्ति

मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, लेकिन जांच के बाद मामले ने मोड़ ले लिया। मामले की जांच के दौरान सामने आया कि अर्पित सिंह की नियुक्ति अखिलेश सरकार के समय ही हुई थी।

सीएम योगी ने कहा जांच के बाद कई जाएंगे जेल

घटनाक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सोमवार को एक्स-रे टेक्नीशियनों के लिए एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करने के कुछ घंटे बाद सामने आया। जिसके बाद बिना किसी का नाम लिए सीएम योगी ने कहा, " ये लोग उस परिवार से हैं जो लोगों से पैसे लेते और उन्हें भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश के लोगों को लूटते थे। भर्ती 2016 में हुई थी। हमने जांच शुरू कर दी है, जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद कई लोग जेल में होंगे।"

ये भी पढ़ें

‘नो FIR,नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट’; 37 सालों से नहीं हुई इस जगह एक भी रिपोर्ट दर्ज; खाली हाथ लौट जाती है पुलिस
शाहजहांपुर
UP News

Updated on:

09 Sept 2025 03:16 pm

Published on:

09 Sept 2025 03:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / योगी सरकार पर सवाल उठाने के बाद खुद फंस गए अखिलेश यादव! उनकी सरकार में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने

