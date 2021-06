कोरोना वैक्सीन का लाभ जन-जन तक पहुंचाएं भाजपा सरकारें : मायावती

लखनऊ. Mayawati says End politics, time for everyone to gain from vaccination : यूपी में कोरोना की दूसरी लहर कुछ धीमी पड़ रही है। वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है। पर बावजूद इसके यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं पर विपक्षी दल प्रश्न करते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकारों से मांग की कि, कोरोना वैक्सीन का लाभ जन-जन तक पहुंचाए और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करें।

प्रियंका की रणनीति क्या यूपी में बदल सकेगी कांग्रेस की किस्मत

बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंंगलवार को अपने ट्विट पर लिखा कि, देश में कोरोना वैक्सीन के निर्माण व उसके बाद टीकाकरण आदि को लेकर विवाद, राजनीति, आरोप-प्रत्यारोप आदि अब काफी हो चुका, जिसका दुष्परिणाम यहां की जनता को काफी भुगतना पड़ रहा है। किन्तु अब वैक्सीन विवाद को विराम देकर इसका लाभ जन-जन तक पहुंचाने का चौतरफा प्रयास जरूरी।

बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी :- मायावती ने आगे लिखा कि, भारत जैसे विशाल ग्रामीण बाहुल्य देश में कोरोना टीकाकरण को जन अभियान बनाने तथा वैज्ञानिकों आदि को समुचित समर्थन व प्रोत्साहन देने की भी कमी को दूर करना आवश्यक। साथ ही, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की केन्द्र व सभी राज्य सरकारों से बीएसपी की यह मांग है।