Lucknow News: सरकार ने की बड़ी लापरवाही, पांच लाख लोगों की मुसीबत जल्दी कम होने के आसार नहीं..

Lucknow news flyover construction halted land acquisition delay: लखनऊ के राजाजीपुरम और पारा को जलालपुर रेलवे लाइन के ऊपर से जोड़ने के लिए बनने वाला फ्लाईओवर अब अधूरा पड़ा है। इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2023 में मंजूरी मिली थी और अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास किया था। फ्लाईओवर पूरा होने के बाद 30 मिनट का सफर सिर्फ 2 मिनट में तय हो सकता था, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट बीच में ही अटक गया है।