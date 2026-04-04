Lucknow Police: अवैध सिगरेट गिरोह का भंडाफोड़, ₹10 लाख का माल बरामद

Lucknow Police Bust Interstate Illegal Cigarette Racket: राजधानी लखनऊ में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध सिगरेट के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम टीम ने करीब 10 लाख रुपये मूल्य की प्रतिबंधित सिगरेट बरामद की है। यह कार्रवाई एडीसीपी क्राइम किरन यादव के नेतृत्व में की गई, जिसने शहर में अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई को एक बार फिर साबित किया है।