Lucknow Police: अवैध सिगरेट गिरोह का भंडाफोड़, ₹10 लाख का माल बरामद

एडीसीपी क्राइम की टीम ने ₹10 लाख का माल किया बरामद, अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा (Source: Police Media Cell)
Lucknow Police Bust Interstate Illegal Cigarette Racket: राजधानी लखनऊ में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध सिगरेट के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम टीम ने करीब 10 लाख रुपये मूल्य की प्रतिबंधित सिगरेट बरामद की है। यह कार्रवाई एडीसीपी क्राइम किरन यादव के नेतृत्व में की गई, जिसने शहर में अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई को एक बार फिर साबित किया है।
पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक वाहन के जरिए बड़ी मात्रा में अवैध सिगरेट शहर में लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पारा थाना क्षेत्र के मोहन रोड पर घेराबंदी की गई। जैसे ही संदिग्ध चार-पहिया वाहन वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिगरेट बरामद हुई।
पुलिस के अनुसार, बरामद सिगरेट की कीमत करीब 10 लाख रुपये आंकी गई है। यह खेप अवैध रूप से लाई गई थी और बिना किसी वैध दस्तावेज के शहर में सप्लाई की जा रही थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह कोई स्थानीय स्तर का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित अंतरराज्यीय गिरोह का हिस्सा है। यह गिरोह बाहरी राज्यों से सस्ती या प्रतिबंधित सिगरेट लाकर लखनऊ और आसपास के जिलों में सप्लाई करता था। इससे न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा था, बल्कि अवैध व्यापार को भी बढ़ावा मिल रहा था।
पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सिगरेट किन राज्यों से लाई जा रही थी और किन-किन क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जा रही थी। इसके साथ ही, इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं।
एडीसीपी क्राइम किरन यादव ने बताया कि लखनऊ पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा।
अवैध सिगरेट का कारोबार न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। बिना गुणवत्ता जांच के बनी सिगरेट स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक हो सकती हैं, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
इस कार्रवाई से यह साफ है कि लखनऊ पुलिस शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। किरन यादव के नेतृत्व में चल रहे अभियान से अपराधियों में डर का माहौल बन रहा है और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ रहा है।
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