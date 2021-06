शिवपाल सिंह यादव के बारे में अखिलेश यादव ने ऐसा क्या बोला की सब रह गए हैरान

लखनऊ. Akhilesh Yadav said everyone was shocked समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav ) के रिश्ते में कुछ मिठास घुलती हुई नजर आ रही है। सपा सुप्रीमो के नए बयान पर हर कोई चौंक गया। अखिलेश यादव ने कहाकि, चाचा शिवपाल सिंह यादव सहित अन्य सभी समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे।

मंगलवार को एक निजी चैनल से बात करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहाकि, वह समाजवादी विचारधारा के लोगों को साथ लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में उनकी पार्टी, कांग्रेस या बसपा से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि छोटी पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। चाचा शिवपाल यादव पर कहाकि, उनकी पार्टी को भी साथ लेकर चलेंगे।

जसवंत नगर से सपा उम्मीदवार नहीं उतारेगी :- सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहाकि, जसवंत नगर विधानसभा सीट पर सपा कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जरूरत के मुताबिक उनके साथ रहने वाले लोगों के लिए अन्य सीटों पर भी विचार किया जाएगा।

सिर्फ छोटे दलों से गठबंधन :- अखिलेश यादव ने कहाकि, राष्ट्रीय लोकदल के अलावा संजय चौहान की जनवादी पार्टी और केशव मौर्य की महान दल से साथ गठबंधन हो चुका है। छोटे दलों को छोड़कर विधानसभा चुनाव में किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी।