लखनऊ में स्विमिंग पूल हादसा: क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप,

इंस्पेक्टर अश्विनी पहले चिनहट थाने में भी तैनात रह चुके थे। अचानक हुई इस घटना से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, एडीसीपी क्राइम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस पूछताछ में कर्मचारियों ने बताया कि इंस्पेक्टर सुबह 7 से 8 बजे के बीच तैरने आए थे। मूल रूप से अंबेडकर नगर के रहने वाले अश्विनी चतुर्वेदी इन दिनों लखनऊ क्राइम ब्रांच में कार्यरत थे। इस दुखद घटना की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है।