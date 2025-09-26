लखनऊ में स्विमिंग पूल हादसा: क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर की संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप,

लखनऊ में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई। जब क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी की मौत स्विमिंग पूल में डूबने से हो गई। जानकारी के अनुसार, हादसा 35वीं बटालियन के स्विमिंग पूल में हुआ। जहां वह सुबह तैरने पहुंचे थे। पूल से बाहर न निकलने पर खोजबीन शुरू की गई। और बाद में SDRF टीम ने उनका शव पानी से बरामद किया।
इंस्पेक्टर अश्विनी पहले चिनहट थाने में भी तैनात रह चुके थे। अचानक हुई इस घटना से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, एडीसीपी क्राइम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस पूछताछ में कर्मचारियों ने बताया कि इंस्पेक्टर सुबह 7 से 8 बजे के बीच तैरने आए थे। मूल रूप से अंबेडकर नगर के रहने वाले अश्विनी चतुर्वेदी इन दिनों लखनऊ क्राइम ब्रांच में कार्यरत थे। इस दुखद घटना की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है।
डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 12:15 बजे सामने आया। शुरुआती जांच में मौत का कारण डूबना माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की पड़ताल कर रही है। मृतक के शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं।