बेरोजगार युवाओं को सरकार देगी स्वरोजगार, कमाई होगी धुंआधार

लखनऊ. UP Khadi and Village Industries Board new plan खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड यूपी के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी। इस योजना के तहत पॉपकार्न बनाने की ट्रेनिंग देगी, और प्रशिक्षण पूरा होने पर निशुल्क पॉपकार्न मशीनें दी जाएंगी। यह योजना भुर्जी समाज के लोगों के उत्थान के लिए लाई गई है। पहले चरण में सूबे के 25 जिलों में इस योजना को शुरू किया जाएगा।

तीन सदस्यीय टीम करेगी चयन :- इस योजना में हर जिले से 15 बेरोजगार युवाओं को चुना जाएगा। परिक्षेत्र ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी व ग्राम प्रधान की तीन सदस्यीय समिति बेरोजगार युवाओं का चयन करेगी। उसके बाद चुने गए 15 युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर निशुल्क पॉपकॉर्न मशीन दी जाएगी। इसके लिए आवेदक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

सूबे के 25 जिले :- पहले चरण में सूबे के 25 जिलों के बेरोजगार युवा इसका फायदा उठा सकेंगे। योजना में चयनित 25 जिले लखनऊ, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, फतेहपुर, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, कानपुर नगर, झांसी, मुरादाबाद, बांदा, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, बस्ती, सीतापुर, अलीगढ़, बरेली, आगरा, गोंडा, आजमगढ़ व सहारनपुर हैं।

जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से करें सम्पर्क :- यूपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इस योजना के लिए लखनऊ कैंट स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।