UP शिक्षक भर्ती: आंसर शीट जारी, 28 अप्रैल तक करें आपत्ति दर्ज, बड़ा मौका अभ्यर्थियों के लिए

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी लॉगिन कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2026 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई है। इस समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ईमेल, डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।