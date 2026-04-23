UP शिक्षक भर्ती: आंसर शीट जारी, 28 अप्रैल तक करें आपत्ति दर्ज, बड़ा मौका अभ्यर्थियों के लिए

UP Teacher Recruitment: Answer Key Released (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Teacher Recruitment: Answer Key: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आयोग ने 18 एवं 19 अप्रैल 2026 को आयोजित लिखित पुनर्परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह उत्तर कुंजी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है, जिससे अभ्यर्थी अपने प्रश्नपत्रों का मिलान कर सकते हैं और संभावित अंकों का आकलन कर सकते हैं।
आयोग द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी में कुल 33 विषयों को शामिल किया गया है। इनमें संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, विधि समेत अन्य विषय शामिल हैं। यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष मूल्यांकन का अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अभ्यर्थी अब अपने-अपने विषय के प्रश्नपत्रों के उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा रहा।
प्रोविजनल उत्तर कुंजी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित विषय की उत्तर कुंजी को ध्यानपूर्वक देखें और किसी भी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करें। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित की जा रही है, जिससे समय की बचत के साथ-साथ पारदर्शिता भी बनी रहे।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी लॉगिन कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2026 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई है। इस समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ईमेल, डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
आयोग द्वारा उत्तर कुंजी जारी करने और आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से अभ्यर्थियों का विश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी बात रखने का उचित अवसर मिलता है।
यह पूरी प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अपील संख्या-368/2026 के तहत संचालित की जा रही है। इसका मतलब यह है कि आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आयोग परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह नियमों और कानूनी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरा कर रहा है।
आयोग ने अभ्यर्थियों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं:
उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में उत्सुकता और हलचल बढ़ गई है। कई अभ्यर्थी अपने संभावित परिणाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वहीं कुछ अभ्यर्थी त्रुटियों को लेकर आपत्ति दर्ज करने की तैयारी में हैं। कोचिंग संस्थानों में भी उत्तर कुंजी को लेकर चर्चा तेज हो गई है और विशेषज्ञ अभ्यर्थियों को सही मार्गदर्शन देने में जुटे हैं।
प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद आयोग फाइनल उत्तर कुंजी जारी करेगा। इसके आधार पर ही परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि किसी प्रश्न में त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग उसे संशोधित करेगा या आवश्यकतानुसार उस प्रश्न को हटाने का निर्णय भी ले सकता है।
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