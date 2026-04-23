Severe Heat Wave Alert: भट्टी बनी धरती, यूपी में लू का कहर, लखनऊ मंडल समेत कई जिलों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के कई अन्य हिस्से भी इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना जताई गई है। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और गोवा के कई इलाकों में रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा, जिससे लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी।