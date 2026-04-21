UP Special Session: यूपी में 30 अप्रैल को विशेष सत्र: नारी शक्ति वंदन विधेयक पर होगी बड़ी चर्चा

प्रदेश सरकार ने पहले ही इस विशेष सत्र को बुलाने का निर्णय ले लिया था। रविवार को कैबिनेट ने ‘बाई सर्कुलेशन’ के माध्यम से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। इसके बाद इसे औपचारिक मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद अब यह तय हो गया है कि 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर चर्चा की जाएगी।