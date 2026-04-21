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UP Special Session: यूपी में 30 अप्रैल को विशेष सत्र: नारी शक्ति वंदन विधेयक पर होगी बड़ी चर्चा

UP Special Session Anandiben Patel: लखनऊ में 30 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 21, 2026

नारी शक्ति वंदन बिल पर सियासत तेज (फोटो सोर्स : AI)

नारी शक्ति वंदन बिल पर सियासत तेज (फोटो सोर्स : AI)

UP Special Session on Women’s Reservation Bill:  लखनऊ में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आनंदीबेन पटेल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर नई सक्रियता देखने को मिल रही है।

विशेष सत्र को मिली राज्यपाल की मंजूरी

प्रदेश सरकार ने पहले ही इस विशेष सत्र को बुलाने का निर्णय ले लिया था। रविवार को कैबिनेट ने ‘बाई सर्कुलेशन’ के माध्यम से इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। इसके बाद इसे औपचारिक मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद अब यह तय हो गया है कि 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर चर्चा की जाएगी।

नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर फोकस

इस विशेष सत्र का मुख्य केंद्र ‘नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक’ रहेगा। यह विधेयक महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने और उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महिला आरक्षण को लेकर लंबे समय से देशभर में बहस चल रही है। ऐसे में इस विधेयक पर होने वाली चर्चा न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सरकार की रणनीति और उद्देश्य

प्रदेश सरकार इस विशेष सत्र को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस पहल के रूप में पेश कर रही है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अधिक अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे नीति-निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। यह सत्र सरकार के लिए एक अवसर भी है, जहां वह अपनी नीतियों और योजनाओं को जनता के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकती है।

विपक्ष की तैयारी भी तेज

जहां एक ओर सरकार इस सत्र को सकारात्मक पहल के रूप में देख रही है, वहीं विपक्ष भी इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहता। विपक्षी दल इस विधेयक और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की तैयारी में हैं। हाल के दिनों में महिला आरक्षण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हुए हैं। ऐसे में यह सत्र राजनीतिक बहस का केंद्र बनने की पूरी संभावना रखता है।

बढ़ती राजनीतिक गर्माहट

नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर प्रदेश और देश की राजनीति में पहले से ही गर्माहट बनी हुई है। अलग-अलग दल इस मुद्दे पर अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ दल इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसके क्रियान्वयन और समय को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यही कारण है कि 30 अप्रैल का यह सत्र राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण पर व्यापक चर्चा की संभावना

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विशेष सत्र केवल विधेयक तक सीमित नहीं रहेगा। इसके जरिए महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक समानता और प्रतिनिधित्व जैसे व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के सत्र समाज में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं।

  • क्या हो सकते हैं प्रमुख मुद्देइस विशेष सत्र में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है:
  • महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण
  • विधानमंडल और लोकसभा में उनकी भागीदारी
  • सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण
  • सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े मुद्दे
  • सरकारी योजनाओं का प्रभाव और क्रियान्वयन

 2027 चुनाव से जुड़ा महत्व

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सत्र 2027 के विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी अहम हो सकता है। महिला वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सभी दल इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। इस सत्र के जरिए सरकार और विपक्ष दोनों ही अपनी-अपनी रणनीतियों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे।

लखनऊ बना सियासी केंद्र

राजधानी लखनऊ एक बार फिर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। यहां होने वाला यह विशेष सत्र न केवल प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा होगी। राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम जनता की नजरें इस सत्र पर टिकी है, जहां लिए जाने वाले फैसले भविष्य की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं।

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Updated on:

21 Apr 2026 04:48 pm

Published on:

21 Apr 2026 04:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Special Session: यूपी में 30 अप्रैल को विशेष सत्र: नारी शक्ति वंदन विधेयक पर होगी बड़ी चर्चा

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