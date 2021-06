यूपी के नए डीजीपी की तलाश तेज, केंद्र में 29 को होगी बैठक

UP new DGP - मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी (HC Awasthi) 30 जून को हो जाएंगे रिटायर - तीन अफसरों के पैनल में से चुनेंगे सीएम योगी यूपी का नया डीजीपी

लखनऊ. New Uttar Pradesh Director General of Police उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक (UPDGP) की तलाश तेज गति से हो रही है। मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी (HC Awasthi) 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। यूपी के नए डीजीपी (Director General of Police) के पैनल के लिए 29 जून को संघ लोक सेवा आयोग की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इस प्रस्तावित बैठक की सूचना सूबे के सम्बंधित अफसरों को दे दी गई है। इस बैठक में यूपी के डीजीपी के लिए तीन अफसर का पैनल तय किया जाएगा। इन्हीं अफसरों में से एक का चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, वही यूपी का नया डीजीपी (uttar pradesh New Director General of Police) होगा। इस बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी और मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी शामिल होंगे।

नासिर कमाल (Nasir Kamal) सबसे वरिष्ठ आईपीएस :- संघ लोक सेवा आयोग के साथ होने वाली बैठक में यूपी की ऐसे अफसरों का ब्यौरा रखा जाएगा, जिन्होंने अपनी सर्विस के 30 साल पूरे कर लिए हैं। वैसे अभी तक के वरियता क्रम को देखा जाए तो वर्ष 1986 बैच के नासिर कमाल (Nasir Kamal) सबसे वरिष्ठ आईपीएस हैं। फिर वर्ष 1986 बैच के मुकुल गोयल (Mukul Goyal) का नंबर आता है। पर दिक्कत यह है कि यह यह दोनों आईपीएस केंद्र में तैनात हैं। तीसरे नंबर पर डीजी आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा डॉ. आरपी सिंह हैं। आरपी सिंह वर्ष 1987 बैच के आईपीएस हैं।

छह और अफसर भी है डीजीपी पद के उम्मीदवार :- इन तीनों के बाद सूबे के जिन अफसरों का वरिष्ठता क्रम में नम्बर आता है, उनमें विश्वजीत महापात्रा, जीएल मीणा, आरके विश्वकर्मा, डीएस चौहान, अनिल कुमार अग्रवाल और आनंद कुमार हैं। संघ लोक सेवा आयोग वरिष्ठता के क्रम में ही पैनल भेजता है या फिर सुपर सीड कर किसी और अफसर का नाम भेजता है।