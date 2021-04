यूपी में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर हाहाकार, राजनाथ सिंह सहित दो विधायक मदद को आए आगे

यूपी में ऑक्सीजन की कमी पर हाहाकार, राजनाथ सिंह सहित दो विधायक मदद को आए आगे, सरकार भी मुस्तैदी से जुटी

UP Oxygen Problem :- लखनऊ के लिए पांच हजार लीटर के जम्बो सिलेंडर भेजे डीआरडीओ की मदद से होगी आपूर्ति

Nitin Aggarwal help covid-treament :- विधायक नितिन अग्रवाल ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए 50 लाख रुपए

covid-treament help :- एमएलसी अवनीश कुमार ने सात जिलाधिकारियों को लिखा पत्र