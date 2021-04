UP Top News : कोरोना संक्रमण : लखनऊ में हालात सबसे खराब, आइआइटी कानपुर की चेतावनी 25 अप्रैल तक पीक समय

लखनऊ. डब्न्ल्यूएचओ (WHO) की सराहना के बीच कोरोना मामलों से हिला यूपी (Corona infection UP), लखनऊ (Corona infection Lucknow worst)) में हालात सबसे ज्यादा खराब, न मिल रही बेड न श्मशान में ही जगह, आइआइटी कानपुर की चेतावनी (IIT Kanpur Warning) 25 अप्रेल तक पीक समय। UP Top News

वाराणसी. भगवान भी सहमें, काशी विश्वनाथ में गर्भ गृह में प्रवेश पर रोक, मंगला आरती की टिकट मिलना भी बंद, वृंदावन में भी सख्ती, सीमित संख्या में ही दर्शन, बिना मास्क प्रवेश बंद, रामलला के दर्शन में भी कटौती, रामनवमी पर लागू होंगे कड़े प्रतिबंध, चित्रकूट में अमावस्या मेला पर प्रतिबंध।

वाराणसी. आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा-ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले से निराश न हों मुसलमान, सर्वे के दौरान नमाज पढऩे पर नहीं होगी रोक, वैकल्पिक व्यवस्था के भी इंतजाम, गोपनीय रहेगी सर्वे की जानकारी, काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकार को मिली धमकी- मुकदमा तो जीत गए लेकिन आप और आपके सहयोगी मारे जाएंगे।

लखनऊ. गौशालाओं के लिए 11 करोड़ और कुत्तों की नसबंदी पर 7 करोड़ खर्च करेगा, लखनऊ नगर निगम, सालभर में 70 हजार कुत्तों का करेंगे बधियाकरण, हर पार्षद को मिलेंगे सालभर में 1.25 करोड़, कोरोना से निपटने के लिए 5 करोड़।

प्रयागराज. न्यायमूर्ति संजय यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 14 अप्रैल को ग्रहण करेंगे कार्यभार