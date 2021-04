उत्तर प्रदेश सबसे अधिक कोविड टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना : सीएम योगी

UP is first state to conduct 4 crore Covid tests : सभी प्राइवेट और सरकारी प्रयोगशालाओं की क्षमता को तेज गति से दोगुना करें : सीएम

लखनऊ. UP is first state to conduct 4 crore Covid tests : सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने कहाकि, चार करोड़ टेस्ट (UP crosses 4 cr Covid tests) के साथ उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh ) सर्वाधिक कोविड टेस्ट करने वाला पहला राज्य है। टेस्ट को और बढ़ाने की जरूरत है। सभी प्राइवेट और सरकारी प्रयोगशालाओं की क्षमता को दोगुना करने की कार्रवाई तेज की जाए।

कोरोना के रिकवरी दर बेहतर हो रही :- यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपनी टीम 11 के संग समीक्षा बैठक में कहाकि, प्रदेश में कोरोना के रिकवरी दर में हर दिन होता सुधार संतोष का विषय है। अगले कुछ दिनों के भीतर प्रदेश में कोविड डेडिकेटेड बेड्स की वर्तमान क्षमता को दोगुना किया जाए। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग सरकारी व्यवस्था के साथ-साथ निजी क्षेत्र के सहयोग से बेड्स को दोगुना करना सुनिश्चित कराए।

नए निजी अस्पतालों को जोड़ें :- सीएम योगी ने कहाकि, सचिव स्तर के एक अधिकारी की जिम्मेदारी इस कार्य में लगाया जाए। सभी जिलों में दो-दो सीएचसी को कोविड मरीजों के सेवार्थ डेडिकेटेड किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में पिछले सप्ताह में जनपदवार 200-200 बेड बढ़ाए गए हैं। इससे करीब 15000 बेड बढ़े हैं। कोविड हॉस्पिटल के रूप में नए निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जाए।