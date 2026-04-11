LPG Cylinder: शादी सीजन में लखनऊ वालों की मौज: कार्ड दिखाते ही मिलेंगे 8 गैस सिलेंडर, प्रशासन का बड़ा फैसला

LPG Cylinder Wedding Season: शादी-विवाह के इस व्यस्त सीजन में गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे लोगों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लखनऊ जिला प्रशासन ने बढ़ती मांग और संभावित संकट को देखते हुए एक विशेष व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करना आसान हो जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार, विवाह कार्ड और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर जरूरतमंदों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

