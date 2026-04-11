LPG Cylinder: शादी सीजन में लखनऊ वालों की मौज: कार्ड दिखाते ही मिलेंगे 8 गैस सिलेंडर, प्रशासन का बड़ा फैसला

शादी सीजन में राहत: लखनऊ में अब आवेदन और कार्ड दिखाकर मिलेंगे 8 गैस सिलेंडर, प्रशासन ने लागू की नई व्यवस्था (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
LPG Cylinder Wedding Season: शादी-विवाह के इस व्यस्त सीजन में गैस सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे लोगों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लखनऊ जिला प्रशासन ने बढ़ती मांग और संभावित संकट को देखते हुए एक विशेष व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करना आसान हो जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार, विवाह कार्ड और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर जरूरतमंदों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रशासन ने यह कदम शादी के मौसम में एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती मांग, कालाबाजारी और घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। अधिकारियों का मानना है कि इस नई प्रणाली से गैस वितरण अधिक पारदर्शी होगा और वास्तविक जरूरतमंदों तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
नई गाइडलाइन के तहत 14 अप्रैल से यह व्यवस्था प्रभावी कर दी गई है। इसके अनुसार, जिन परिवारों या कैटरर्स को शादी समारोह के लिए गैस सिलेंडर की आवश्यकता है, उन्हें एक औपचारिक आवेदन देना होगा। इस आवेदन के साथ विवाह का निमंत्रण पत्र (वेडिंग कार्ड) और अन्य संबंधित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 8 वाणिज्यिक (कमर्शियल) गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सुविधा विशेष रूप से उन कैटरिंग व्यवसायियों के लिए राहत लेकर आई है, जो बड़े स्तर पर भोजन व्यवस्था करते हैं और जिन्हें नियमित रूप से अधिक गैस की जरूरत होती है।
शादी के सीजन में कैटरिंग व्यवसायियों को अक्सर गैस सिलेंडर की कमी का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल उनके काम पर असर पड़ता है, बल्कि शादी समारोह की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। उत्तर प्रदेश आदर्श टेंट कैटरिंग एवं डेकोरेशन व्यापार मंडल के अध्यक्ष राघवेंद्र चौधरी ने बताया कि इस समस्या को लेकर उन्होंने प्रशासन से मुलाकात की थी।
उन्होंने कहा, “हमने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य एवं रसद) ज्योति गौतम से मिलकर इस मुद्दे को उठाया था। हमने बताया कि अगर समय पर कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिले, तो शादी समारोहों में खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा।” प्रशासन ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और नई व्यवस्था लागू की।
एडीएम (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) ज्योति गौतम ने आश्वस्त किया कि शादी समारोहों के दौरान कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी आवेदक आवश्यक दस्तावेज जमा करेगा, उसे समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
वहीं, जिलाधिकारी ने भी स्पष्ट किया कि इच्छुक लोग जिला पूर्ति कार्यालय या एडीएम (खाद्य एवं रसद) कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर संबंधित गैस एजेंसियों को निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
हर साल शादी के सीजन में गैस सिलेंडरों की मांग अचानक बढ़ जाती है। ऐसे में कई बार घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग बड़े आयोजनों में किया जाने लगता है, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। इसके अलावा, कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी भी करते हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य इन समस्याओं को नियंत्रित करना है। प्रशासन चाहता है कि बड़े आयोजनों में केवल कमर्शियल गैस का उपयोग हो, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतें प्रभावित न हों।
इस नई प्रक्रिया से गैस वितरण में पारदर्शिता आएगी। विवाह कार्ड के आधार पर आवेदन की सत्यता की जांच की जाएगी, जिससे फर्जी मांग या जमाखोरी पर रोक लगेगी। इसके साथ ही, गैस एजेंसियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल सत्यापित आवेदनों के आधार पर ही सिलेंडर जारी करें।
तेल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार के चलते एलपीजी आपूर्ति जल्द सामान्य होने की उम्मीद है। विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए दो सप्ताह के संघर्ष विराम के बाद आपूर्ति में स्थिरता आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, शादी के सीजन में बढ़ी मांग को देखते हुए स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त व्यवस्था करना जरूरी था, जिसे प्रशासन ने समय रहते लागू कर दिया है।
प्रशासन ने आम जनता और व्यापारियों से अपील की है कि वे इस नई व्यवस्था का पालन करें और सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसे केवल शादी के सीजन में लागू किया गया है, ताकि आपूर्ति संतुलित बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी शादी समारोह में गैस की कमी के कारण कोई बाधा न आए और सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सकें।
जिलाधिकारी ने कहा कि शादी जैसे सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों का महत्व बहुत बड़ा होता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कमी से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसलिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो।
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