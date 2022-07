लुलु मॉल पर बवाल: हिन्दू लड़कियों को लेकर बड़ा सवाल, निशाने पर Yogi की सरकार

Distpute in Lulu Mall फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां नमाज पढ़ने का वीडियो बुधवार को वायरल हुआ। जिसके बाद हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं मॉल में हनुमान चालीसा पाठ करने पर सभी हिन्दू संगठन अड़े हुए हैं, इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मुख्यपुजारी राजूदास ने इसे 'लव जिहाद' का नया अड्डा बता दिया। उन्होने इसे हिन्दू लड़कियों के प्रति एक बड़ी साजिश बताया है। जिसमें 80 प्रतिशत मुस्लिम लड़के और 20 प्रतिशत सिर्फ हिन्दू लड़कियों को रखा गया है, जो साफ तौर पर 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने वाला दिखा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी उठाया जा रहा है कि, सरकार ऐसे प्रबंधन पर क्या कर रही है और ऐसे मॉल का उदघाटन करने पूरी सरकार क्यूँ गई थी?

लुलु मॉल पर बढ़ते विवाद में अब अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मुख्यपुजारी राजूदास ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि, ऐसा क्या है लुलु मॉल के प्रबंधन में कि, 80 प्रतिशत मुस्लिम लड़कों के साथ 20 प्रतिशत हिन्दू लड़कियों को नौकरी पर रखा गया है। ऐसे में ये बड़ा लब जिहाद का अड्डा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होने चेतावनी भरे अंदाज़ में बोलते हुए कहा कि, 'यदि लुलु मॉल में या ऐसी किसी भी सार्वजनिक जगह पर नमाज को नहीं रोका गया, तो हमें भी वहाँ पर आकर हनुमान चालीसा पाठ करना होगा।

Featured Image to show Rajudas and Yogi Adityanath on lulu mall