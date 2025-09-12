सीएम आवास के पास बुलंदशहर के युवक ने खाया जहर, अस्पताल में मौत, बिजली विभाग की परेशानियों से तंग..

Man suicide near CM residence Lucknow: लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर बुलंदशहर से आए युवक अजय ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। शुक्रवार सुबह करीब 9:20 बजे युवक लखनऊ के लामार्ट्स चौराहे पर पहुंचा और पुलिसकर्मियों से चिल्लाकर कहा कि उसने जहर खा लिया है। पुलिसकर्मी जब तक उसे संभालते, वह लड़खड़ाने लगा। तुरंत ही उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन 11:45 बजे उसकी मौत हो गई।