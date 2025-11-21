भीड़ के बीच अपमान, मरीन इंजीनियर की पत्नी पर चोरी का आरोप, कपड़े उतरवाकर पिटवाया; दुकानदार सहित तीन पर FIR

Marine engineer wife assault in Lucknow: लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित उतरेटिया बाजार में मरीन इंजीनियर की पत्नी के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्थानीय बर्तन व्यवसायी ने महिला पर चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए उन्हें दुकान के अंदर बंद कर दिया और कपड़े उतरवाकर बर्बर तरीके से मारपीट की। घटना के दौरान महिला की बेटी भी मौजूद थी, जिसके साथ भी आरोपियों ने धक्का-मुक्की और पिटाई की। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने बर्तन व्यवसायी, उसकी पत्नी और बेटी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।