लखनऊ

भीड़ के बीच अपमान, मरीन इंजीनियर की पत्नी पर चोरी का आरोप, कपड़े उतरवाकर पिटवाया; दुकानदार सहित तीन पर FIR

Lucknow News: लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में उतरेटिया बाजार में बर्तन व्यवसायी ने मरीन इंजीनियर की पत्नी पर चोरी का आरोप लगाकर कपड़े उतरवाकर पिटाई करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर दुकानदार, उसकी पत्नी और बेटी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है..

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohd Danish

Nov 21, 2025

marine engineer wife assault steel shop theft accusation lucknow

मरीन इंजीनियर की पत्नी पर चोरी का आरोप - AI Generated Image

Marine engineer wife assault in Lucknow: लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित उतरेटिया बाजार में मरीन इंजीनियर की पत्नी के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्थानीय बर्तन व्यवसायी ने महिला पर चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए उन्हें दुकान के अंदर बंद कर दिया और कपड़े उतरवाकर बर्बर तरीके से मारपीट की। घटना के दौरान महिला की बेटी भी मौजूद थी, जिसके साथ भी आरोपियों ने धक्का-मुक्की और पिटाई की। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने बर्तन व्यवसायी, उसकी पत्नी और बेटी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

बेटी को स्कूल लेने जाते समय बर्तन देखने रुकीं

पीड़िता के अनुसार, वह रायबरेली रोड स्थित अपने घर से 15 नवंबर को बेटी को स्कूल लेने जा रही थीं। उसी दौरान उतरेटिया बाजार में स्थित गुप्ता बर्तन स्टोर पर रुककर कुछ सामान देखने लगीं। पसंद न आने पर वह निकलने लगीं, तभी दुकानदार गुप्ता ने उन पर चोरी का आरोप लगाया और जबरन रोक लिया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और बेटी को बुलाया, जिन्होंने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि धमकाया भी।

महिला और बेटी ने कपड़े उतारे, विरोध करने पर बेरहमी से पीटा

पीड़िता का आरोप है कि दुकानदार की पत्नी और बेटी ने उन्हें दुकान के अंदर रोककर कपड़े उतरवाए और तलाशी लेने का दबाव बनाया। विरोध करने पर तीनों ने मिलकर मारपीट की, जिससे वह और उनकी बेटी घायल हो गईं। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। इसके बाद वह कपड़े पहनकर एल्डिको पुलिस चौकी पहुंचीं, जहां उन्हें आधे घंटे तक बैठाए रखा गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पुलिस ने FIR दर्ज कर साक्ष्य जुटाने किए शुरू, दुकानदार ने लगाया पलट आरोप

घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर पीड़िता की तहरीर पर FIR दर्ज की गई। इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि चौकी में बैठाए जाने की बात तथ्यहीन है। पुलिस ने बर्तन व्यवसायी, उसकी पत्नी और बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य संकलित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उधर, दुकानदार का दावा है कि 14 नवंबर को मरीन इंजीनियर की पत्नी अपनी एक सहेली के साथ दुकान से 40 थालियां चोरी कर ले गई थीं, जिसकी शिकायत वह पहले ही कर चुका है। अब पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है।

21 Nov 2025 01:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / भीड़ के बीच अपमान, मरीन इंजीनियर की पत्नी पर चोरी का आरोप, कपड़े उतरवाकर पिटवाया; दुकानदार सहित तीन पर FIR

