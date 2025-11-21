भीड़ के बीच अपमान, मरीन इंजीनियर की पत्नी पर चोरी का आरोप, कपड़े उतरवाकर पिटवाया; दुकानदार सहित तीन पर FIR

मरीन इंजीनियर की पत्नी पर चोरी का आरोप - AI Generated Image
Marine engineer wife assault in Lucknow: लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र स्थित उतरेटिया बाजार में मरीन इंजीनियर की पत्नी के साथ अमानवीय बर्ताव का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्थानीय बर्तन व्यवसायी ने महिला पर चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए उन्हें दुकान के अंदर बंद कर दिया और कपड़े उतरवाकर बर्बर तरीके से मारपीट की। घटना के दौरान महिला की बेटी भी मौजूद थी, जिसके साथ भी आरोपियों ने धक्का-मुक्की और पिटाई की। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने बर्तन व्यवसायी, उसकी पत्नी और बेटी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़िता के अनुसार, वह रायबरेली रोड स्थित अपने घर से 15 नवंबर को बेटी को स्कूल लेने जा रही थीं। उसी दौरान उतरेटिया बाजार में स्थित गुप्ता बर्तन स्टोर पर रुककर कुछ सामान देखने लगीं। पसंद न आने पर वह निकलने लगीं, तभी दुकानदार गुप्ता ने उन पर चोरी का आरोप लगाया और जबरन रोक लिया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और बेटी को बुलाया, जिन्होंने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि धमकाया भी।
पीड़िता का आरोप है कि दुकानदार की पत्नी और बेटी ने उन्हें दुकान के अंदर रोककर कपड़े उतरवाए और तलाशी लेने का दबाव बनाया। विरोध करने पर तीनों ने मिलकर मारपीट की, जिससे वह और उनकी बेटी घायल हो गईं। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। इसके बाद वह कपड़े पहनकर एल्डिको पुलिस चौकी पहुंचीं, जहां उन्हें आधे घंटे तक बैठाए रखा गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई।
घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर पीड़िता की तहरीर पर FIR दर्ज की गई। इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि चौकी में बैठाए जाने की बात तथ्यहीन है। पुलिस ने बर्तन व्यवसायी, उसकी पत्नी और बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य संकलित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उधर, दुकानदार का दावा है कि 14 नवंबर को मरीन इंजीनियर की पत्नी अपनी एक सहेली के साथ दुकान से 40 थालियां चोरी कर ले गई थीं, जिसकी शिकायत वह पहले ही कर चुका है। अब पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है।
