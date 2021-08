लड़कियों की बढ़ेगी शादी की उम्र, नीति आयोग को यूपी का भी समर्थन

Marriage age of girls will increase UP's support to NITI Aayog- महिलाओं की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा उनकी शादी की उम्र (Girls Marriage Age) मानी जाती है। वैसे तो लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष है लेकिन अब महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उनकी शादी की आयु बढ़ाने पर मंथन चल रहा है।