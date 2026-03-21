Eid 2026: लखनऊ ईदगाह में भारी भीड़, ड्रोन निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज

ईद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। ऐशबाग ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ईदगाह के प्रवेश और निकास द्वारों पर सुरक्षा जांच की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके।