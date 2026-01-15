चंद्रशेखर का वजूद खत्म कर दूंगी- पूर्व प्रेमिका डॉ. रोहिणी घावरी ने मायावती से किया वादा

चंद्रशेखर - मायावती से मीटिंग कराओ

रोहिणी- आप मुंह मत फेर लेना, मै सच में करा लूंगी, जब मै कमल नाथ के पास ले जा कर बिठा सकती हूं… है ना

चंद्रशेखर- मैं पक्का जाऊंगा मिलने

रोहिणी- ये सीक्रेट मीटिंग होगी हम तक रहेगी, ये बात सब को नहीं बतानी है, नहीं तो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएंगे और पहले ही उस औरत के दिमाग में भर दे जा कर।

चंद्नरशेखर - नहीं मैं चुप रहूंगा।

रोहिणी- अगर वो आपको बोलें अपनी पार्टी छोड़ दो आप क्या करेंगे?

चंद्रशेखर - उत्तराधिकारी मुझे बना दे तो कर दूंगा।

रोहिणी - नहीं उत्तराधिकारी नहीं कुछ और पद?

चंद्रशेखर- क्या दे सकते हैं इसके अलावा मुझे?

रोहिणी - राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, बसपा में तो वही उत्तराधिकारी और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है।

चंद्रशेखर - हां ठीक बना दें मुझे… मैं इस में भी राजी हूं।

चंद्रशेखर- बहुत अपमानित किया है मुझे बुरा भला कहा है।

रोहिणी- पर्सनल सब भूल जाओ।

चंद्रशेखर - एक बार राजस्थान में लंका लगा दी थी दम है मेरे अंदर, पिछले 30 सालों में मायावती को कोई टक्कर नहीं दे पाया जिस तरह से मजबूर कर दिया, उत्तराधिकारी बनाने में और मैंने सुना उसकी बीवी आ रही है राजनीति में (आकाश आनंद की पत्नी)?

रोहिणी - वैसे भी बसपा में महिलाएं हैं कहां… कोई है फेमस चेहरा?

चंद्रशेखर- मायावती ने कांशीराम को ब्लैकमेल कर के लिया था उत्तराधिकारी का पद…