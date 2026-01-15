चंद्रशेखर का वजूद खत्म कर दूंगी- पूर्व प्रेमिका डॉ. रोहिणी घावरी ने मायावती से किया वादा

मायावती के जन्मदिन पर रोहिणी घावरी ने दी बधाई, शेयर किया चंद्रशेखर का एक ऑडियो, PC- Patrika
लखनऊ : सांसद चंद्रशेखर पर शादी का वादा कर मुकरने का आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी ने उन पर एक और हमला बोला है। रोहिणी ने 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की बधाई दी और उनसे चंद्रशेखर का वजूद खत्म करने का वादा भी किया।
रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'प्रिय बहनजी! आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं लंबी उम्र की कामना करती हूं। साथ ही, आज आपसे वादा करती हूं कि यह वाल्मीकि समाज की बेटी आपके अपमान का बदला इस आदमी से जरूर लेगी। इसकी नजरों में दलित महिलाएं सो कर ही सत्ता प्राप्त करती हैं। यह आपकी राजनीति खत्म करने बहुजन आंदोलन में आया था। मैं इसका वजूद खत्म कर दूंगी- वादा है आपसे। आज आपके जन्मदिन पर यह शपथ लेती हूं।' आपकी बेटी डॉ रोहिणी घावरी।'
इस पोस्ट के साथ रोहिणी घावरी ने एक ऑडियो भी शेयर किया। उनका दावा है कि यह चंद्रशेखर से उनकी पुरानी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। ऑडियो में कुछ इस तरह की बातचीत है:
चंद्रशेखर - मायावती से मीटिंग कराओ
रोहिणी- आप मुंह मत फेर लेना, मै सच में करा लूंगी, जब मै कमल नाथ के पास ले जा कर बिठा सकती हूं… है ना
चंद्रशेखर- मैं पक्का जाऊंगा मिलने
रोहिणी- ये सीक्रेट मीटिंग होगी हम तक रहेगी, ये बात सब को नहीं बतानी है, नहीं तो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएंगे और पहले ही उस औरत के दिमाग में भर दे जा कर।
चंद्नरशेखर - नहीं मैं चुप रहूंगा।
रोहिणी- अगर वो आपको बोलें अपनी पार्टी छोड़ दो आप क्या करेंगे?
चंद्रशेखर - उत्तराधिकारी मुझे बना दे तो कर दूंगा।
रोहिणी - नहीं उत्तराधिकारी नहीं कुछ और पद?
चंद्रशेखर- क्या दे सकते हैं इसके अलावा मुझे?
रोहिणी - राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, बसपा में तो वही उत्तराधिकारी और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है।
चंद्रशेखर - हां ठीक बना दें मुझे… मैं इस में भी राजी हूं।
चंद्रशेखर- बहुत अपमानित किया है मुझे बुरा भला कहा है।
रोहिणी- पर्सनल सब भूल जाओ।
चंद्रशेखर - एक बार राजस्थान में लंका लगा दी थी दम है मेरे अंदर, पिछले 30 सालों में मायावती को कोई टक्कर नहीं दे पाया जिस तरह से मजबूर कर दिया, उत्तराधिकारी बनाने में और मैंने सुना उसकी बीवी आ रही है राजनीति में (आकाश आनंद की पत्नी)?
रोहिणी - वैसे भी बसपा में महिलाएं हैं कहां… कोई है फेमस चेहरा?
चंद्रशेखर- मायावती ने कांशीराम को ब्लैकमेल कर के लिया था उत्तराधिकारी का पद…
बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही है। बसपा आज इस दिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने X पर पोस्ट कर मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।
मायावती के जन्मदिन पर एक छोटी सी दुर्घटना भी हो गई। जन्मदिन पर जब लखनऊ में वह प्रेस कांफ्रेंस कर रहीं थी, तभी कमरे में शार्ट सर्किट के कारण अचानक धुआं निकलने लगा। इससे वहां पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मायावती को अपनी प्रेस कांफ्रेंस बीच में ही रोकनी पड़ी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग