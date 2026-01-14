SIR पर सरकार VS संगठन, पंकज चौधरी बोले- SIR सरकार जिम्मेदारी, संगठन सिर्फ सहयोग कर सकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 की लड़ाई अब सामने है। विरोधी दलों के पास मुकाबले की ताकत नहीं है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि विरोधी चाहे जैसा हो, उसके छल और छद्म का जवाब देने के लिए हमारे पास उससे कहीं ज्यादा साहस, शौर्य और तेज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी शौर्य और तेज को जगाने के लिए वह इस मंच का उपयोग कर रहे हैं और यह कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।