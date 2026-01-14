14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

SIR पर सरकार VS संगठन, पंकज चौधरी बोले- SIR सरकार जिम्मेदारी, संगठन सिर्फ सहयोग कर सकता

Special Intensive Revision : सरकार और संगठन के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि SIR को लेकर मुख्य भूमिका सरकार की होती है, जबकि संगठन केवल सहयोग में भाग ले सकता है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 14, 2026

SIR पर सरकार और संगठन के बीच बयानबाजी, PC- Patrika

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर सरकार और संगठन के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि SIR को लेकर मुख्य भूमिका सरकार की होती है, जबकि संगठन केवल सहयोग में भाग ले सकता है।

एसआईआर को लेकर पार्टी में बढ़ी चिंता को ध्यान में रखते हुए पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित वरिष्ठ नेताओं ने एक रणनीति बैठक बुलाई। बैठक में तय किया गया कि SIR प्रक्रिया का समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से लगाया जाए।

पार्टी नेतृत्व ने बताया कि सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची में संशोधन समय पर और निष्पक्ष रूप से पूरा हो। संगठन सिर्फ जमीन स्तर पर सहयोग, मतदाताओं से संवाद और आपत्तियों में भागीदारी कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार और आयोग का ही होगा।

SIR क्या है और क्यों चर्चा में है?

SIR यानी Special Intensive Revision एक विशेष मतदाता सूची गहन संशोधन प्रक्रिया है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग चलाता है ताकि अनावश्यक/डुप्लिकेट वोटर्स हटाए जाएं, नए योग्य मतदाता शामिल हों, और मतदाता सूची को और अधिक सटीक बनाया जा सके। यह प्रक्रिया चुनावों से पहले मतदाता सूची के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है।

हाल ही में कुछ राज्यों में SIR की समय-सीमा बढ़ाई गई है, जबकि कई जगहों पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और लोग ऑनलाइन भी अपने नाम देखने व आपत्तियां दर्ज कराने में सक्षम हैं।

14 दिसंबर 2025 को लखनऊ के आशियाना स्थित राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भव्य मंच सजा था। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दिया।

2027 की लड़ाई के लिए रहे तैयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 की लड़ाई अब सामने है। विरोधी दलों के पास मुकाबले की ताकत नहीं है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि विरोधी चाहे जैसा हो, उसके छल और छद्म का जवाब देने के लिए हमारे पास उससे कहीं ज्यादा साहस, शौर्य और तेज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी शौर्य और तेज को जगाने के लिए वह इस मंच का उपयोग कर रहे हैं और यह कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह अक्सर सुनते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और पुरुषार्थ पर किसी को कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं हमारी जरूरत से ज्यादा उदारता और दूसरों पर अंधा भरोसा हमें नुकसान पहुंचा देता है। इसी कारण हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चल रही SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में नगरों, गांवों, बूथों और मंडलों पर SIR की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि जब वे कार्यकर्ताओं से प्रगति पूछते हैं तो कोई 98 फीसदी, तो कोई 100 फीसदी काम पूरा होने की बात कहता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं होती।

SIR पर सपा लगातार सरकार को घेर रही

SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) समेत कई पार्टियों ने आरोप लगाए हैं कि यह राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। SP ने दावा किया कि SIR के तहत कुछ पारंपरिक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं ताकि सत्ताधारी दल को फायदा मिले।

ये भी पढ़ें

बात करते-करते 10 सेकेंड में मौत, चाय की दुकान पर बैठने के लिए उठाया स्टूल… गिरे फिर न उठे
मथुरा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Jan 2026 08:55 pm

Published on:

14 Jan 2026 08:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / SIR पर सरकार VS संगठन, पंकज चौधरी बोले- SIR सरकार जिम्मेदारी, संगठन सिर्फ सहयोग कर सकता

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP का ‘गन कल्चर’, US से ज्यादा खतरनाक- बंदूक लेकर क्लास जाता था छात्रसंघ नेता

लखनऊ

UP Weather Alert: अगले 48 घंटों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट,पछुआ हवाओं से बढ़ेगी गलन

यूपी में फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर को लेकर अलर्ट (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी सरकार का AI मिशन, 2000 करोड़ से बदलेगी स्वास्थ्य सेवाएं और सिस्टम की तस्वीर

यूपी में लागू होगा AI मिशन
लखनऊ

जल्द ही श्रीराम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दी जानकारी

लखनऊ

लोहड़ी के पर्व पर जमकर थिरकीं लड़कियां, देखें तस्वीरें

लोहड़ी की धूम 2026” कार्यक्रम में छात्राओं ने बिखेरा उल्लास, परंपरा और संस्कृति का रंग (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.